Mash: Льдина пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», чуть не убив человека — видео

Mash: Льдина пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», чуть не убив человека
Льдина, сорвавшаяся с башни «Запад» комплекса «Федерация», пробила стеклянную крышу и едва не задела человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительным данным, кусок льда пролетел около 40 этажей — примерно 120 метров.
Ранее была информация о другом инциденте. На туристов в одной из бывших республик СССР обрушился замерзший водопад. Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео происшествия, уточнив, что пострадавших нет.
Накануне также стало известно, что на Звёздной улице в Санкт-Петербурге припаркованные автомобили оказались буквально скованы льдом.
