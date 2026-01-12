Достижения.рф

Mash: Льдина пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», чуть не убив человека — видео

Mash: Льдина пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», чуть не убив человека
Фото: istockphoto/Vitaliy Karmannikov

Льдина, сорвавшаяся с башни «Запад» комплекса «Федерация», пробила стеклянную крышу и едва не задела человека.



Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительным данным, кусок льда пролетел около 40 этажей — примерно 120 метров.



Ранее была информация о другом инциденте. На туристов в одной из бывших республик СССР обрушился замерзший водопад. Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видео происшествия, уточнив, что пострадавших нет.

Накануне также стало известно, что на Звёздной улице в Санкт-Петербурге припаркованные автомобили оказались буквально скованы льдом.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0