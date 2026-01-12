Поединок по вольной борьбе закончился массовой дракой в Грозном
На турнире по вольной борьбе в Грозном вспыхнула массовая потасовка. Об этом сообщает Mash Gor.
Конфликт начался после поединка между Турпалом Алхоевым, выступавшим за Чечню, и Давидом Ваниевым из Северной Осетии. По данным источника, Ваниев обратился к сопернику с репликой, после чего Алхоев бросился на него, пытаясь ударить руками и ногами.
Стычка быстро переросла в драку с участием тренеров, других борцов и зрителей, однако присутствующие оперативно разняли дерущихся.
В Федерации спортивной борьбы России заявили, что проведут проверку произошедшего. Участникам инцидента могут назначить дисциплинарные меры.
