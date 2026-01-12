Женщина подавилась стейком и сломала девять ребер

12 января 2026, 18:14

People: жительница Австралии подавилась стейком и сломала девять ребер

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Австралии попала в больницу с переломом девяти ребер после того, как подавилась куском стейка. Об этом сообщает издание People.