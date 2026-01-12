Женщина подавилась стейком и сломала девять ребер
Жительница Австралии попала в больницу с переломом девяти ребер после того, как подавилась куском стейка. Об этом сообщает издание People.
Во время ужина Кэролин Кресвелл подавилась мясом, и ее муж, пытаясь помочь, применил прием Геймлиха. В результате она упала, ударилась головой и потеряла сознание.
Гости около получаса проводили ей сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. Вскоре на место прибыли четыре бригады скорой помощи.
Медики извлекли застрявшую пищу щипцами. В больнице женщина на протяжении недели находилась в отделениях интенсивной терапии и травматологии.
У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, рассечение головы, перелом грудины и девять переломов ребер, которые стали следствием реанимационных действий.
Читайте также: