Экс-владелец компании «Техносила» Кокорич отказался от российского гражданства

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Бывший владелец компании «Техносила» и основатель стартапов Momentus и Destinus заявил, что отказался от гражданства Российской Федерации. Причиной он назвал фундаментальное несогласие с проведением спецоперации и политикой Путина.
Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» в 2011 году основал частную российскую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал в Европе и США несколько стартапов, посвящённых космосу.
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Александр Бойцов