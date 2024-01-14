Экс-владелец компании «Техносила» Кокорич отказался от российского гражданства

В Москве скончался известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн. Печальную новость сообщила его дочь.

Об этом она написала на своей странице «Живого Журнала». Напомним, поэт попал в дорожно-транспортное происшествие 8 января. Его сбила машина на северо-востоке Москвы. В тяжёлом состоянии 76-летний Рубинштейн был доставлен в больницу. Медики диагностировали у поэта раздробленный таз, сильный ушиб мозга, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Врачи давали неутешительный прогноз.



12 февраля некоторые телеграм-каналы уже сообщали о смерти поэта, но тогда его дочь опровергла эту информацию. Теперь она сама сообщила печальную новость. 19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.

Александр Бойцов