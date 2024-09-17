Экс-военком похвастался пистолетом и «полным портфелем бабла» и попал на видео

Фото: iStock/Elena Chelysheva
Бывший военком из Каменского района Свердловской области Олег Цибух похвастался деньгами и пистолетом, после чего попал на видео. Ролик опубликовало издание «ИА Время Пресс».
На кадрах мужчина произносит: «Мы гангстеры? Нет, мы русские», перефразируя диалог из фильма «Брат 2». После этого он открывает сумку, лежащую у него на коленях, в которой видны пачки купюр. «Полный портфель бабла, и мы с пушкой», – отмечает Цибух, показывая пистолет.
Когда видео разлетелось по сети, им заинтересовались журналисту. В беседе с изданием Daily Storm Цибух объяснил, что представленные на видео деньги являются субсидией от Минобороны РФ на покупку квартиры. Средства ему предоставили в декабре 2023 года после ухода со службу. А пистолет хранится у него дома, на него есть все необходимые разрешения.
Также экс-военкор рассказал, после увольнения со службы устроился в одну из школ Каменского района Свердловской области, где сейчас преподаёт основы безопасности и защиты Родины.
Читайте также:
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
Когда видео разлетелось по сети, им заинтересовались журналисту. В беседе с изданием Daily Storm Цибух объяснил, что представленные на видео деньги являются субсидией от Минобороны РФ на покупку квартиры. Средства ему предоставили в декабре 2023 года после ухода со службу. А пистолет хранится у него дома, на него есть все необходимые разрешения.
Также экс-военкор рассказал, после увольнения со службы устроился в одну из школ Каменского района Свердловской области, где сейчас преподаёт основы безопасности и защиты Родины.
Читайте также:
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
Анастасия Чинкова