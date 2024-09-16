Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <...> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — отметил Зеленский.Он также добавил, что в плане расписаны вполне достижимые шаги, с помощью которых конфликт может быть урегулирован.
Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», комментируя контрнаступление российских войск в Курской области, однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.
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