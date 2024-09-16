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Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%

16 сентября 2024, 21:55

Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <...> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что в плане расписаны вполне достижимые шаги, с помощью которых конфликт может быть урегулирован.



Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», комментируя контрнаступление российских войск в Курской области, однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.

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СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ
16 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/kostsov

СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова за поддержку ВС РФ в зоне СВО. Об этом глава российского региона написал в своем телеграм-канале, приложив фотографию соответствующей повестки.
Судя по снимку, вологодского губернатора ожидают в офисе СБУ, расположенном в Тернополе на проспекте, который назван в честь нациста Степана Бандеры.
«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — прокомментировал повестку Филимонов.
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#всу
#вс рф
#сбу
#вологодская область
#сво
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Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
Боец ВС РФ Морозов рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
16 сентября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/zim286

Боец российской армии, сержант Константин Морозов рассказал подробности вывода сослуживцев из окружения боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Об этом пишет портал «Главный Региональный». Солдат ВС РФ отметил, что биться с врагом было тяжело, ситуацию осложняли постоянные атаки и контратаки.
«Моему подразделению была поставлена задача ребят оттуда вытащить. Шли семь километров пешком, по 2-3 человека, чтобы не заметили дроны. Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — пояснил сержант ВС РФ.
Херсонская область является российским регионом с конца сентября 2022 года после референдума о вступлении субъекта в состав РФ. На данный момент там имеются временно подконтрольные Киеву территории.

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#россия
#украина
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#всу
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#вс рф
#новости
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«Интим-услуги»: стало известно, чем занимаются женщины-наемницы в ВСУ
Корнилов: наемницы в ВСУ могут не только воевать, но и оказывать интим-услуги
16 сентября 2024, 20:14

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Иностранные женщины-наемницы, которые служат в рядах ВСУ, могут заниматься не только военной или медицинской деятельностью, но и оказывать интим-услуги. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, при этом женщины-наемницы — явление крайне редкое.
Корнилов также отметил, что важно учитывать невысокое число наемниц среди украинских военных, которое близится больше к погрешности.
«А сами наемницы на стороне ВСУ могут заниматься чем угодно. Не обязательно речь о военном деле или медицинских специальностях. Допускаю, что они предоставляют в том числе и сексуальные услуги», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным. Что с ними обычно происходит в плену — в материале «Радио 1».

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#всу
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Журналист из Австралии назвал атаку на Белгород оружием Запада терактом НАТО
РИА Новости: Атака на Белгород оружием Запада является терактом НАТО
16 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела.
«Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет», — прокомментировал Джони Х.

Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.

«…И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода», — резюмировал журналист.

Боевики ВСУ регулярно атакуют мирных жителей. По мнению экспертов, они таким образом компенсируют потери на фронте.

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#мир
#россия
#белгородская область
#война
#нато
#сво
#всу
#новости
#австралия
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В сети появилось фейковое видео об успехах ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/N-sky

Фейковое видео, где глава Курской области Алексей Смирнов якобы сказал про успехи боевиков ВСУ в Кореневском и Глушковском районах региона появилось в сети. В региональном правительстве подчеркнули, что над очередной фальшивкой работали украинские спецслужбы.
Украинские силовики не первый раз пользуются технологией дипфейков. С ее помощью противник пытается опорочить официальных лиц российского государства.

В последний раз злоумышленники поработали над записью брифинга дипломата Марии Захаровой. Во внешнеполитическом ведомстве России оперативно отреагировали на вражеские происки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме нападение на школьников в Челябинске связали с происками врагов России.

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#россия
#украина
#всу
#курская область
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#война
#сво
#новости
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Правительство Курской области представило список из 89 подлежащих эвакуации сел
16 сентября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Правительство Курской области представило полный список сел Рыльского и Хомутовского, которые находятся в 15-километровой приграничной зоне и подлежат эвакуации. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале областного правительства. Всего под эвакуацию подпадают 89 сел.
Региональные власти отметили, что помогать местным жителям и координировать процесс эвакуации будут сотрудники местных администраций, силовики и дружинники центра «Патриот».
«Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — пояснили в курском правительстве.
Ознакомиться со списком эвакуируемых населенных пунктов можно здесь.

Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов в целях обеспечения безопасности.

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#кадры
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ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова в Белгороде
16 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/gorodenkoff

ГУР Минобороны Украины заявило об убийстве в Белгороде российского военного журналиста Александра Коробова по прозвищу «Краб». Об этом пишут украинские СМИ 16 сентября.
«По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в Белгороде сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от нанесенных травм он скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона данную информацию официально не подтверждала.

При этом белгородские издание «Фонарь» сообщает, что Коробов все-таки жив, но госпитализирован с травмами, полученными при неизвестных обстоятельствах.

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#череп
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FT: ВСУ рискуют позициями внутри страны из-за операции в Курской области
16 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ рискуют своими позициями внутри страны из-за вторжения в российское приграничье. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
«Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на собственной территории», — заявил Ли.

Он также добавил, что сейчас украинские военные могут прятаться в листве, однако с приходом зимы их будет легче обнаружить.

Издание также напомнило, что российское командование не стало перебрасывать основные силы из Донецкой области в Курскую, таким образом цель ВСУ не была достигнута. Это признал украинский главком Александр Сырский.

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Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области
16 сентября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/???? ??????

Росгвардейцы загнали в засаду, а после уничтожили группу боевиков ВСУ в лесах Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе со спецназовцами в операции участвовали и другие силовики.
В Росгвардии пояснили, что от местного населения им поступила информация о группе украинских военных, скрывающейся в лесу недалеко от одного из сел. Бойцы при помощи БПЛА разведали местность и отправились на поиски.
«Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду», — добавили в ведомстве, уточнив, что противник был уничтожен.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.
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