Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.