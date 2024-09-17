Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные заняли более выгодные позиции, отодвинув Вооруженные силы Украины в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка — восточнее от Северска», — сказал он.
Марочко отметил, что боевики были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу. Помимо этого, он добавил, что на северо-западе от Золотаревки был уничтожен опорный пункт противника, который находился на стратегической высоте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».
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Дарья Осипова