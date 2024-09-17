Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Идет седьмой день российского контрнаступления в Курской области. Армия России выдавливает противника из российских сел, тем не менее противник не оставляет попыток атаковать наши подразделения. Тем временем штурмовые группы прорываются к центру Торецка и пытаются окружить Угледар.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 17 сентября приводит редакция «Радио 1».
Украинские боевики не прекращают попытки продвинуться в Глушковском районе, атакуя позиции ВС РФ близ Краснооктябрьского, Веселого и Медвежьего. ВСУ подтягивают резервы и обязательно ударят в районе этого населенного пункта ещё раз.
В Кореневском районе ВС РФ наступают, освобождая российские села. Кроме того, бои идут в расположенной севернее Любимовке. По последним данным, российские бойцы закрепились на окраине села.
В Суджанском районе авиация ВКС России активно работает по выявленным местам концентрации противника близ Правды и в окрестностях Южного. Кроме того, появились и официальные сообщения об освобождении села Борки, после чего штурмовые группы ВС РФ смогли выйти к окраинам Плехово.
Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и медленно, но верно выдавливает противника с российской земли.
Армия России освободила Украинск примерно на 80%. Украинские военные находятся на западной окраине города в районе шахты. Российские бойцы обходят этот вражеский укрепрайон с двух сторон, чтобы взять его в клещи.
При этом армия РФ продвигается в направлении поселка Цукурино. Это последний населенный пункт на дороге Селидово-Курахово.
Также наша авиация и артиллерия продолжает наносить удары по местам скопления противника и его коммуникациям в Покровске и Мирнограде.
Севернее Новогродовки российские силы заняли территорию шахты «Новогродовская» и террикон. В Гродовке тем временем продолжаются бои в центральной и южной частях. Российские войска продвинулись вдоль улиц Школьная и Мирная.
На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города буквально шаг за шагом, до здания администрации остается не более 500 метров.
Военный аналитик сообщает, что 17 сентября армия России взяла под контроль южную часть микрорайона Забалка.
По его словам, штурм Торецка будет следующим шагом ВС РФ на данном направлении.
В Дружбе российские штурмовики продолжают продвигаться в восточной части улицы Дальняя в западной части посёлка.
Российские войска ведут бои в районе Угледара. Здесь есть продвижения, однако говорить о значительных успехах пока рано. Тяжелые бои идут в Максимильяновке, где ВСУ хорошо подготовились к обороне Курахово. Ввиду этого быстро взять этот населенный пункт не выйдет. Продолжаются бои в районе Желанного Первого.
Продолжаются наши упорные попытки прорваться в тыл Угледару в районе Водяного и шахты «Южнодонбасская №3». Одновременно с этим продолжаются попытки выйти полями на Богоявленовку. Несмотря на значимые здесь успехи накануне, задача эта еще далеко не решена.
Здесь нашим бойцам удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Это очень важный шаг, чтобы сформировать охват гарнизона ВСУ в самом городе. Российские войска день за днем улучшают свои позиции.
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Курская область
Украинские боевики не прекращают попытки продвинуться в Глушковском районе, атакуя позиции ВС РФ близ Краснооктябрьского, Веселого и Медвежьего. ВСУ подтягивают резервы и обязательно ударят в районе этого населенного пункта ещё раз.
В Кореневском районе ВС РФ наступают, освобождая российские села. Кроме того, бои идут в расположенной севернее Любимовке. По последним данным, российские бойцы закрепились на окраине села.
В Суджанском районе авиация ВКС России активно работает по выявленным местам концентрации противника близ Правды и в окрестностях Южного. Кроме того, появились и официальные сообщения об освобождении села Борки, после чего штурмовые группы ВС РФ смогли выйти к окраинам Плехово.
Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и медленно, но верно выдавливает противника с российской земли.
Покровское направление
Армия России освободила Украинск примерно на 80%. Украинские военные находятся на западной окраине города в районе шахты. Российские бойцы обходят этот вражеский укрепрайон с двух сторон, чтобы взять его в клещи.
При этом армия РФ продвигается в направлении поселка Цукурино. Это последний населенный пункт на дороге Селидово-Курахово.
Также наша авиация и артиллерия продолжает наносить удары по местам скопления противника и его коммуникациям в Покровске и Мирнограде.
Севернее Новогродовки российские силы заняли территорию шахты «Новогродовская» и террикон. В Гродовке тем временем продолжаются бои в центральной и южной частях. Российские войска продвинулись вдоль улиц Школьная и Мирная.
Торецкое направление
На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города буквально шаг за шагом, до здания администрации остается не более 500 метров.
Военный аналитик сообщает, что 17 сентября армия России взяла под контроль южную часть микрорайона Забалка.
«С учетом потери ВСУ контроля над Фенольным заводом в Нью-Йорке (Новогородском), теперь у гарнизона ВСУ в Нелеповке нарисовалась явная угроза. С учетом географии района он теперь находится в оперативном окружении», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.
По его словам, штурм Торецка будет следующим шагом ВС РФ на данном направлении.
В Дружбе российские штурмовики продолжают продвигаться в восточной части улицы Дальняя в западной части посёлка.
Угледарское направление
Российские войска ведут бои в районе Угледара. Здесь есть продвижения, однако говорить о значительных успехах пока рано. Тяжелые бои идут в Максимильяновке, где ВСУ хорошо подготовились к обороне Курахово. Ввиду этого быстро взять этот населенный пункт не выйдет. Продолжаются бои в районе Желанного Первого.
Продолжаются наши упорные попытки прорваться в тыл Угледару в районе Водяного и шахты «Южнодонбасская №3». Одновременно с этим продолжаются попытки выйти полями на Богоявленовку. Несмотря на значимые здесь успехи накануне, задача эта еще далеко не решена.
Часовоярское направление
Здесь нашим бойцам удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Это очень важный шаг, чтобы сформировать охват гарнизона ВСУ в самом городе. Российские войска день за днем улучшают свои позиции.
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Элина Позднякова