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В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

30 сентября 2024, 04:36
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова появился автомобиль Mercedes-Benz G63 с зарегистрированным водителем. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, хранящиеся в РИА Новости.


Как отмечается, элитная иномарка была зарегистрирована на обвиняемого по делу на личного водителя в период с 2022 по 2023 год. Однако использовалась машина по усмотрению подсудимым Ивановым. Стоимость таких подержанных автомобилей варьировалась от 5,2 млн до 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что расследование в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова продлено до конца декабря. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Иванов, который был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, обвиняется в «получении взятки, особенно в крупном размере» по статье 290 Уголовного кодекса РФ.

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#тимур иванов
#автомобиль
#уголовное дело
#минобороны рф
#суд
Участие Ле Пен в выборах оказалось под угрозой
В Париже 30 сентября начинается суд над Марин Ле Пен
30 сентября 2024, 06:05

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Участие лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах находится под угрозой. В понедельник, 30 сентября, против нее и некоторых членов ее партии начнется судебный процесс по делу об отмывании денег в Европарламенте, связанному с фиктивным трудоустройством помощника депутата. Об этом сообщает РИА Новости.
Ле Пен, ее отец и еще 23 члена ее партии предстанут перед коррекционным трибуналом в Париже. Среди прочих обвинений политик обвиняется в создании в Европарламенте «централизованной системы отмывания денег», общий ущерб от которой оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей грозит до 10 лет тюрьмы, штраф в размере 1 миллиона евро и запрет на занятие государственных должностей на срок от пяти до десяти лет. В этом случае она не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.

Ранее Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о возбуждении процедуры импичмента в отношении президента.

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#франция
#суд
#коррупция
#уголовное дело
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ЕС выделит помощь в виде 10 миллионов евро пострадавшим ливанцам
30 сентября 2024, 04:57

Фото: iStock/sinonimas

Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении 10 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи гражданам Ливана, пострадавшим в результате конфликта между боевой группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ливанский народ «подвергается крайнему насилию». Он добавил, что «невинные мирные жители расплачиваются за конфликт» между «Хезболлой» и Израилем.

Комиссар подчеркнул, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право. Также он добавил, что срочная гуманитарная помощь предназначена для удовлетворения самых насущных потребностей.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что около миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских авиаударов. По его словам, эта цифра составляет одну шестую часть населения страны.

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#израиль
#ливан
#еврокомиссия
#финансирование
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Открытое горение в гостинице «Киев» в Дагестане ликвидировано
МЧС: открытое горение в гостинице «Киев» в Хасавюрте ликвидировано
30 сентября 2024, 02:43

Фото: istockphoto/O_Lypa

Пожар на территории гостиницы «Киев» в Хасавюрте взят под контроль. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.
«Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно из здания вышли восемь человек», – сообщили в ведомстве.

В ночь на 30 сентября в Хасавюрте (Дагестан) произошел пожар в Хасавюртегостинице«Киев». Двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем. Здание расположено на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По предварительным данным, огонь мог перекинуться на соседние здания. Площадь пожара составляет 625 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Постояльцы гостиницы спаслись своими силами.

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#пожар
#дагестан
#мчс
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Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом
30 сентября 2024, 01:48

Фото: Сайт Кремля

Во вторник, 1 октября, Ереван посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Политик примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарном заседании Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив обеспечения четырех свобод».

На встрече главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин посетит с официальным визитом Иран. Премьер-министр прибудет в Тегеран 30 сентября и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

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#михаил мишустин
#иран
#россия
#белоруссия
#армения
#казахстан
#киргизия
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Президент Польши предстанет перед судом
30 сентября 2024, 01:26

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания срока своих полномочий на посту главы государства. Как сообщает РИА Новости, дело было передано в Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения.
Организация подала иск, обвинив Дуду в «оскорблении граждан страны» в своем выступлении в прошлом году. При этом он негативно оценил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница», в котором рассказывается о событиях на польско-белорусской границе и в негативном свете изображаются польские пограничники и другие силы безопасности. Тогда Дуда выразил удивление тем, что польские пограничники использовали выражение «в кинотеатрах сидят одни свиньи». Это выражение известно с тех пор, как Гитлер вторгся в Польшу и в кинотеатрах демонстрировались нацистские пропагандистские фильмы.

Окружной суд Варшавы назначил дату судебного разбирательства на 24 октября 2025 года. Срок полномочий президента Дуды продлится до августа 2025 года, после чего он перестанет быть президентом Польши; он не сможет баллотироваться на второй срок, так как это занимает второй срок подряд.

Глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила журналистам, что дата слушаний уже назначена.

Ранее сообщалось, что приговор по делу сына президента США Хантера Байдена о приобретении и хранении оружия будет вынесен 12 декабря этого года.

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#польша
#президент
#суд
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Опубликовано объяснение потребности ВСУ в дальнобойном оружии
Бербок: ВСУ дальнобойное оружие необходимо для преодоления минного пояса
30 сентября 2024, 01:00

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо дальнобойное оружие для преодоления минного заграждения на востоке страны. Министр иностранных дел Германии Анналена Вербок объяснила потребность украинских вооруженных сил в интервью телеканалу ARD.
«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», – заявила Бербок.

По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения по поводу передачи Украине других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пересмотр ядерной доктрины является зеркальным отражением позиции оппозиции Москве.

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#германия
#всу
#дмитрий песков
#россия
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Трамп пообещал вернуться на место покушения и организовать митинг
30 сентября 2024, 00:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, где на него было совершено покушение, и организует там митинг. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», – сообщил он.

Бывший американский лидер подчеркнул, что планирует пригласить на митинг врачей, которые лечили жертв покушения.

Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер упал на землю, держась за ухо, и был прикрыт сотрудниками Секретной службы. Позже политик был эвакуирован из отделения скорой помощи.

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#дональд трамп
#покушение
#митинг
#сша
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Президент Ирана высказался о гибели лидера «Хезболлы»
Пезешкиан: гибель Насраллы – подтверждение преступного режима в Израиле
29 сентября 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что «подобное преступление еще раз доказывает, что этот [израильский] преступный режим не соблюдает никаких международных норм и рамок».

Пезешкиан также объяснил, что заявления лидеров США и Европы о прекращении огня в обмен на отказ Ирана принять убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании являются «откровенной ложью».

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» ликвидирует сионистский режим.

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#иран
#ливан
#сша
#европа
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Грузия попросила Россию помочь наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией
29 сентября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Власти Грузии попросили Россию перейти к конкретным шагам, говоря о помощи в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами. Таким образом политик отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь наладить отношения с этими республиками.
«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил он.
Каладзе также добавил, что в Грузии положительно оценили слова Лаврова и предложил начать разрабатывать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.

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#лавров
#грузия
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