В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова появился автомобиль Mercedes-Benz G63 с зарегистрированным водителем. Об этом свидетельствуют регистрационные документы, хранящиеся в РИА Новости.
Как отмечается, элитная иномарка была зарегистрирована на обвиняемого по делу на личного водителя в период с 2022 по 2023 год. Однако использовалась машина по усмотрению подсудимым Ивановым. Стоимость таких подержанных автомобилей варьировалась от 5,2 млн до 15 млн рублей.
Ранее стало известно, что расследование в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова продлено до конца декабря. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Иванов, который был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, обвиняется в «получении взятки, особенно в крупном размере» по статье 290 Уголовного кодекса РФ.
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Александр Климов