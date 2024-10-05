В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Кадетский корпус в Твери фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Соответствующее заявление правоохранительные органы сделали информационному агентству ТАСС.
«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», – говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший замдиректора Минобороны получил взятку за заключение с «Олимпситистроем» контракта на выгодных условиях на строительство трех кадетских корпусов.
Он также обеспечил начисление 10% от стоимости строительства каждого объекта. По словам бывшего заместителя министра обороны, такое выделение средств было связано с увеличением фактического объема строительства. Иванов утверждает, что все три здания уже введены в эксплуатацию и функционируют.
Ранее суд арестовал автомобили Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.
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Александр Климов