В деле бывшего заминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и другим фигурантам дела о получении взяток в особо крупном размере может быть предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
По словам представителя ведомства, «высока вероятность» того, что обвиняемые будут привлечены к ответственности по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).
Бывший заместитель министра обороны Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан на своем рабочем месте в апреле и арестован. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Ранее в ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие.
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Бывший заместитель министра обороны Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан на своем рабочем месте в апреле и арестован. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Ранее в ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие.
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Александр Климов