Экс-замглавы Минобороны Булгаков назвал обвинение в свой адрес страшной ошибкой

Дмитрий Булгаков (Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко)
Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, сам он считает обвинение в свой адрес страшной ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционные жалобы защитников обвиняемых отклонить», — говорится в определении Мосгорсуда.
Сам Булгаков заявил, что предъявленное ему обвинение в мошенничестве является «страшной ошибкой» и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест, условия которого он пообещал выполнить.
Дмитрий Булгаков был главным тыловиком Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием. Экс-замглавы оборонного ведомства дает показания, а также пытается доказать, что непричастен к преступлениям, которые ему инкриминируют. Вместе с тем он не признает вину.
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