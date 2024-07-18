Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

В Париже неизвестный за рулем автомобиля въехал в террасу кафе, три человека серьезно пострадали. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал BFMTV. Полиции удалось поймать пассажира, который оказался пьян, но сам водитель сбежал с места аварии, говорится в сообщении.