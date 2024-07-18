Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

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Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что Иванов настаивает на своей невиновности.
Защита экс-чиновника воздержалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.
Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ
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