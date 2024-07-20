Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий

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Экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, пишет ТАСС.
Обвиняемый аргументировал свое прошение о переводе под домашний арест тем, что ранее принимал участие в боевых действиях и имеет государственные награды.
Суд в ходатайстве задержанного отказал.
Напомним, Иванову продлена мера пресечения до 23 сентября. Фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере продолжает находиться в СИЗО.
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Суд в ходатайстве задержанного отказал.
Напомним, Иванову продлена мера пресечения до 23 сентября. Фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере продолжает находиться в СИЗО.
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Анастасия Хохлова