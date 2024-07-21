В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina
Следствие предоставило суду данные из налоговой инспекции, подтверждающие причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки. Также в качестве доказательств были представлены госконтракты и договоры на выполнение работ.
Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Иванову и соучастнику преступления бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.
Экс-заместитель главы министерства обороны РФ Тимур Иванов курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет ему получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам Иванов вину не признаёт.
Читайте также:
Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий
Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
Александр Бойцов