Экс-замглавы МО Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского
Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Сагача.
По словам защитника, здоровье экс-чиновника не позволяет ему участвовать в следственных действиях или судебных заседаниях. На данный момент медики не могут дать никаких прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации.
8 мая Попова госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в связи с обострением одного из хронических заболеваний. Еще до ареста у него выявили проблемы с лишним весом, повышенным давлением, работой сердца и уровнем сахара в крови. Несмотря на это, отметил адвокат, военный суд продлил срок содержания под стражей на месяц – до 21 июля.
Экс-замминистра задержали 29 августа 2024 года. Его обвиняют в хищении более 60 миллионов рублей при управлении парком «Патриот». По данным следствия, за счет бюджетных средств он обустроил свой загородный участок площадью три гектара в Подмосковье, а также принуждал подрядчиков бесплатно выполнять строительные работы на его территории. Двое фигурантов дела уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Генерал отказывается признавать вину.
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