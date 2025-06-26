Экс-замглавы МО Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского

26 июня 2025, 08:29

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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Сагача.