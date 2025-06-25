Маркетплейсы откроют данные клиентов в рамках борьбы с киберпреступностью

25 июня 2025, 22:28

Фото: iStock/mesh cube

Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов рассказал, что маркетплейсы по запросу правоохранительных органов должны предоставлять данные о клиенте и его покупках в рамках борьбы с киберпреступностью.







«Это технический документ, направленный на реализацию общих мер по борьбе с киберпреступностью, и отдельным ее элементом является всякого рода нелегальные действия с помощью маркетплейсов», — рассказал Койтов в беседе с Общественной Службой Новостей.