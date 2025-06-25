Маркетплейсы откроют данные клиентов в рамках борьбы с киберпреступностью
Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов рассказал, что маркетплейсы по запросу правоохранительных органов должны предоставлять данные о клиенте и его покупках в рамках борьбы с киберпреступностью.
«Это технический документ, направленный на реализацию общих мер по борьбе с киберпреступностью, и отдельным ее элементом является всякого рода нелегальные действия с помощью маркетплейсов», — рассказал Койтов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Отмечается, что данные меры направлены не на покупателей, а на продавцов, которые продают, в том числе, контрафактную продукцию.
По его словам, клиентами маркетплейсов являются не только потребители, но и контрагенты, ПВЗ и продавцы.
Койтов добавил, что на сегодняшний день на маркетплейсах уже существуют некоторые механизмы защиты интересов потребителей и продавцов от различных видом мошенничества. Однако эти меры способны только предотвратить случаи мошенничества, но не в состоянии реализовать все возможности защиты.