Сбербанк: в этом году мошенники могут похитить у россиян до 350 млрд рублей
За этот год мошенники могут похитить у россиян от 340 до 350 миллиардов рублей в том случае, если сегодняшние меры противодействия преступности не сработают. Об этом заявил РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 млрд рублей», — рассказал Кузнецов.
Как отметил Кузнецов, данный показатель будет на 50 миллионов больше результатов прошлого года.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что хотят созвониться с властями Украины и доказать их связь с мошенническими колл-центрами, которые обманывают граждан РФ.