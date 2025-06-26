Сбербанк: в этом году мошенники могут похитить у россиян до 350 млрд рублей

26 июня 2025, 06:00

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За этот год мошенники могут похитить у россиян от 340 до 350 миллиардов рублей в том случае, если сегодняшние меры противодействия преступности не сработают. Об этом заявил РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.







«Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 млрд рублей», — рассказал Кузнецов.