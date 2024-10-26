Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

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Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) России Игорю Долгих предъявлено обвинение в отмывании денежных средств или иного имущества, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов.
Отмечается, что до этого чиновника якобы обвиняли в получении взяток.
Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего замглавы администрации Центрального округа города Олега Касаткина к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки.
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«Долгих И.С. задержан 16 ноября 2022 года, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2 апреля 2024 года предъявлено новое обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ», – утверждается в материалах.
Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего замглавы администрации Центрального округа города Олега Касаткина к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки.
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Александр Климов