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Суд в Москве отправил под арест экс-замминистра энергетики Яновского

25 октября 2024, 14:27
Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Никулинский районный суд города Москвы принял решение отправить под арест на два месяца бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он обвиняется в мошенничестве.


Экс-замминистра задержали накануне, 24 октября, напоминает РИА Новости. Против него дали показания представители угольной отрасли, которые находятся под следствием с 2023 года. Они рассказали о причастности экс-чиновника министерства к хищениям. Интересно, что позже по этому же делу был также задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальский.

По решению судьи ходатайство следствия было удовлетворено и в отношении Яновского избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Адвокат просил суд избрать другую меру пресечения, так как это «принесёт подзащитному страдания». Также приводились положительные характеристики, ряд государственных наград и наличие у экс-чиновника хронических заболеваний. Однако суд не принял это во внимание и оставил решение об аресте Яновского без изменений.

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#суд
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#рф
#арест
Сильная магнитная буря накроет Землю 26 октября
25 октября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Elen11

Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне.
Эту неприятную для метеозависимых людей новость сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. Основная масса солнечной энергии пройдёт мимо земли, добавили специалисты. Будет лишь непродолжительная, но сильная магнитная буря в период с 6 до 9 часов утра.

В 2024 году Солнце достигнет наивысшего пика своей активности, поэтому магнитные бури на Земле будут наблюдаться часто — до нескольких раз в месяц. Эти геомагнитные возмущения могут нарушить работу искусственных спутников в космосе и навигационных приборов на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека.

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#лаборатории
#магнитные бури
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Минэкологии пресекли нарушения в сфере обращения с отходами
25 октября 2024, 14:40

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области и сотрудники полиции пресекли нарушения в сфере обращения с отходами в четырёх городских округах региона. Во всех случаях нарушители были пойманы с поличным, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Незаконный приём строительных отходов и грунта был зафиксирован возле села Чулково Раменского района и недалеко от села Ромашково Одинцовского района. Полицейские задержали и передали на ответственное хранение бульдозер и экскаватор.

Во время попытки сброса отходов на открытую почву были задержаны водители самосвалов в городах Электроугли и Лыткарино, они также лишились свои автомобили.

На всех нарушителей были составлены протоколы, и им грозит административное наказание.

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#минэкологии мо
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Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей
Синоптик Шувалов: сейчас для погоды характерны скачки от холода к теплу
25 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Второй осенний месяц подходит к концу, однако погода в Московском регионе до конца не устаканилась. Чего ждать от ближайших выходных, и скоро ли придет зима?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что начало климатической зимы сдвинулось на 20 дней.
«Ровная, спокойная, тихая погода ждет нас на выходных. За 30 лет наблюдений, по климатическим данным, начало зимы сдвинулось на 20 дней», — сказал синоптик.

По его словам, погода скорее всего будет нас удивлять.

«Сейчас для погоды характерны скачки от холода к теплу. Не исключено, что на следующей неделе нас погода удивит каким-нибудь мокрым снегом, который потом быстро растает. И такие явления могут быть до начала декабря», — поделился специалист.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.

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#москва
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Электронные удостоверения для мигрантов экспериментально внедрят в Москве
Собянин: с 2025 года в Москве внедрят электронные удостоверения для мигрантов
25 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/jittawit.21

В Москве экспериментально внедрят электронные удостоверения для мигрантов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что ввести такие удостоверения планируется с 2025 года в рамках эксперимента, на основании федерального закона.

Электронный документ будет содержать все сведения о проживающем на территории России иностранце: дату приезда, биометрические данные, место работы, прописку и регистрацию.

Полицейские в ходе проведения рейдов будут иметь при себе специальное сканирующее устройство, с помощью которого смогут проверять данные таких электронных паспортов. В случае, если с документом что-то окажется не так, правоохранитель будет обязан принять соответствующие меры по отношению к мигранту.

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#сергей собянин
#мигранты
#паспорт
#документы
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«Трагические последствия»: Кинолог рассказал, как вести себя с собакой в лифте
Кинолог Голубев: хозяин и питомец должны заходить в лифт вместе
25 октября 2024, 13:07

Фото: iStock/Aleksandr Zotov

Новости о том, что собака пострадала из-за поездки в лифте, мелькают ежедневно. К сожалению, среди них есть и трагические случаи. Это происходит из-за несоблюдения правил безопасности пользования лифтом.
Когда речь идет о многоквартирном доме, каждый собаковод должен знать, как вести себя в местах общего пользования, от этого зависит не только комфорт окружающих, но и безопасность любимца.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что есть масса случаев, когда питомец в последний момент выбегает из лифта, поводок зажимает между дверьми, а кабина начинает движение. В этом случае только чудо может спасти собаку.
«Некоторые могут удивиться: зачем касаться правил перевозки собаки в лифте, если это обычное бытовое действие. Но на деле, очень многие не соблюдают правила безопасности, что приводит к трагическим последствиям. Именно поэтому каждый собаковод должен знать, как правильно и безопасно использовать лифт вместе с любимцем», — сказал эксперт.

Как заходить в лифт

Первое правило, которое важно запомнить и соблюдать: вы и собака должны вместе заходить в лифт, маленького питомца можно взять на руки. Трагические случаи происходят именно в этот момент, когда из-за неосторожности и невнимательности любимец остается по ту сторону кабины, которая захлопывается, зажимая поводок, и начинает движение.
Возьмите себе за привычку проверять, где находится питомец в момент, когда вы зашли в лифт. Собака должна стоять рядом с вами. Если это крупный пес, возьмите его на короткий поводок, небольших питомцев держите на руках. Так вы сможете контролировать передвижение питомца и обеспечить его безопасность.

Поведение собаки

Очень важно добиваться спокойного выхода из квартиры. Если собака перевозбуждается перед прогулкой, она может вырываться вперед, тянуть поводок, забегать и выбегать из кабины лифта. Все это помешает прогулке и увеличивает риск травм во время пользования лифтом.

Кроме того, важно помнить, что с вами в одном доме могут жить как люди с собаками, так и без них. Важно уважать каждого жильца многоквартирного дома. Не позволяйте питомцу активно интересоваться людьми в лифте, пресекайте любые попытки питомца запрыгнуть на незнакомца. Конечно, если ваш сосед спокойно и дружелюбно настроен и желает познакомиться с любимцем, а вы и ваш питомец не против, не нужно препятствовать общению.

Если в лифте находится сразу много людей, лучше пропустить их и уехать позже. Дело в том, что тесный контакт может не понравиться не только соседям, но и вашей собаке. Когда вы приедете на нужный этаж, сначала пропустите других пассажиров, а после выходите из лифта вместе с собакой.

Общие правила

Не все одинаково относятся к собакам: кто-то любит животных, а кого-то они могут пугать. Поэтому всегда учитывайте интересы людей с питомцами и без них. Не забывайте о соблюдении чистоты: убирайте за любимцем, если он не дотерпел до улицы или разгрыз игрушку в лифте или в подъезде. Следите и за тем, чтобы собака не портила общедомовое имущество. Только ваша сознательность и ответственность поможет формировать позитивный облик собаковода.

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Рыбаки из Австралии поймали «рыбу судного дня»
Австралийские рыбаки поймали одну из редчайших рыб в мире
25 октября 2024, 12:24

Фото: iStock/ Eric Broder Van Dyke

У берегов Северной территории Австралии местные рыбаки поймали «сельдяного короля». Существует поверье, что эта редкая рыба предвещает конец света, отмечает «Daily Mail».
Капитан прогулочного судна Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон опубликовал фото пойманной рыбы в своих социальных сетях. На нём он и ещё один мужчина держат внушительного размера рыбу.

Учёные отметили, что это первый раз, когда такую рыбу выловили близ берегов Северной территории Австралии. Обычно на сушу попадают лишь останки сельдяного короля.

Рыба «конца света» может достигать одиннадцати метров в длину. В основном она обитает на глубине 900 метров и почти всегда избегает поверхности воды. Считается, что когда такая особь приближается к поверхности – скоро начнутся катаклизмы или «судный день».

Сельдяного короля также ​поймали ​у побережья Японии незадолго до землетрясения в 2011 году, сообщают АиФ.

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#австралия
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Врач назвала лучший для осени продукт, восполняющий все витамины
Врач Саламатина: витамины лучше восполнять натуральными продуктами
25 октября 2024, 12:13

Фото: istock/Sarsmis

Осенью организм человека перестраивается, готовясь к холодам. В связи с этим люди часто испытывают тревожность, усталость, депрессию и сами себе назначают курс витаминов, чтобы восполнить все необходимое. Однако всегда ли нужно употреблять «баночные» препараты, что чувствовать себя здорово?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что недостающие полезные вещества организм может взять сам, главное при этом — разнообразие рациона.
«Давайте своему организму все, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается», — сказала эксперт.

По ее словам, прописывать самому себе витамины — опасно, потому что есть какие-то добавки, в которых содержатся вещества, которые будут излишеством для конкретно вашего организма, что тоже не является правильным.
«Многие начинают употреблять аскорбинку и зарабатывают себе другие проблемы: камни в почках, повышается уровень мочевой кислоты. Лучше всего принимать натуральное. Если какие-то добавки, то только по рекомендации специалиста», — заключила врач-диетолог.

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Врач-терапевт из Каширы может стать «Народным доктором» региона
25 октября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

До завершения голосования на звание лучшего детского и взрослого врачей Московской области осталось 12 дней. В Кашире в нем принимают участие 126 специалистов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На данный момент максимальное количество голосов среди местных врачей получил врач-терапевт Аъзамджон Салимов.
Областной конкурс «Народный доктор Московской области» проводится каждый год. Одним из ключевых показателей для проведения отбора и подведения результатов станет открытое электронное голосование.

Среди экспертов в области здравоохранения, которые участвуют в конкурсе в Кашире, 126 медиков. 123 жителя проголосовали за врача-терапевта Зендиковской амбулатории Аъзамджона Салимова, на второй строчке рейтинга расположилась заведующая отделением медицинской организации, врач-стоматолог Елена Тамбова, на третьем месте — врач анестезиолог-реаниматолог Инна Усанова.
Всего в регионе в конкурсе принимают участие 26 тысяч врачей.

Проголосовать можно с 7 октября по 6 ноября 2024 года. В голосовании приняли участие более 23 тысяч жителей Подмосковья. Отдать свой голос за лучшего врача Каширы можно по ссылке.

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#стоматолог
#терапевт
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Стало известно, сколько россиян желают отказаться от рождения детей
«Ъ»: в России не хотят иметь детей только 3,7% женщин и 5,4% мужчин
25 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Dragon Claws

В России не наблюдается массовое стремление к бездетности. Совсем не хотят иметь детей всего 3,7% женщин и 5,4% мужчин, показывают результаты исследования проекта «Если быть точным».
Отмечается, что за последние два года доля россиян, не желающих рожать детей, выросла незначительно. Так, в 2022 году к чайлдфри склонялись 2,4% женщин и 3,5% мужчин. А показатели 2012 вообще показывают 0,7% женщин и 1,9% мужчин, приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Также исследованием удалось выяснить, сколько детей хотят иметь россияне. Так, одного ребёнка хотели бы завести 23% опрошенных, двоих – 48,5% женщин и 45,9% мужчин, а о тройне мечтают по 18% мужчин и женщин.

Кроме того, аналитики определили уровень окончательной бездетности в России. Речь идёт о женщинах, которые к окончанию репродуктивного периода по различным причинам не стали матерями. Так, к 45-49 годам всего 9,83% женщин не родили ребёнка. Также бездетными остаются порядка 14% россиянок в возрасте от 35 до 39 лет.

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