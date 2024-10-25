Суд в Москве отправил под арест экс-замминистра энергетики Яновского

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Никулинский районный суд города Москвы принял решение отправить под арест на два месяца бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он обвиняется в мошенничестве.
Экс-замминистра задержали накануне, 24 октября, напоминает РИА Новости. Против него дали показания представители угольной отрасли, которые находятся под следствием с 2023 года. Они рассказали о причастности экс-чиновника министерства к хищениям. Интересно, что позже по этому же делу был также задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальский.
По решению судьи ходатайство следствия было удовлетворено и в отношении Яновского избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Адвокат просил суд избрать другую меру пресечения, так как это «принесёт подзащитному страдания». Также приводились положительные характеристики, ряд государственных наград и наличие у экс-чиновника хронических заболеваний. Однако суд не принял это во внимание и оставил решение об аресте Яновского без изменений.
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