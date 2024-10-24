Задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Правительство РФ/Андрей Рогатко)
В Москве правоохранители задержали ещё одного заместителя министра энергетики России, на этот раз действующего. Сергей Мочальников находится в этой должности с апреля 2022 года.
Сегодня днём уже был задержан экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский, который работал на этом посту до 2021 года, напоминает телеграм-канал SHOT. На него дали показания арестованные ещё в 2023 году представители угольной отрасли, которые рассказали следователям о причастности бывшего чиновника министерства к хищениям.
По информации телеграм-канала, Мочальников проходит по тому же делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кемеровской области. Его предшественника подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств. По итогам допроса нынешнего заместителя министра энергетики будет принято решение о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения.
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