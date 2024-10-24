Десятки миллионов и 11 квартир, оформленных на жену: за что задержали экс-замминистра энергетики Яновского

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В четверг, 24 октября, в Москве задержали бывшего замминистра энергетики РВ РФ Анатоля Яновского. Его подозревают в махинациях в угольной отрасли. Подробнее о причинах задержания, в материале «Радио 1».
Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики РФ более 20 лет. В ведомстве он курировал угольную отрасль и международную деятельность. В 2021 году его освободили от этой должности, и он перешёл в администрацию президента РФ, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса страны. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.
Экс-замминистра энергетики задержали рано утром в четверг. В его доме провели обыски, изъяли технику и документы. Также обыски проходят по всем адресам. Сам Яновский сейчас находится в СК на допросе. Уже сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Летом текущего года из-за невыполненных работ по ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Предполагается, что они дали показания против Яновского, после чего его задержали.
Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По госконтрактам планировали ликвидировать убыточные шахты. Тогда была выполнена только небольшая часть работ, которые провели некачественно, что привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.
РЕН ТВ поясняет, что были размещены конкурсы на заказы по ликвидации нерентабельных шахт: снос построек, рекультивация территорий и другие работы. Выиграл все конкурсы владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, за что давал откаты. Таким образом, по факту большинство работ были выполнены только на бумаге. Предполагается, что Яновский мог знать о махинациях, занимая столь высокий пост.
На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал порядка восьми миллионов рублей в год. При этом официальных доход его супруги был в 10 раз больше и составлял примерно 67–88 млн в год.
Последний раз Яновский декларировал свое имущество в качестве сотрудника министерства в 2020 году. Тогда, по данным Shot, у него в собственности был коттедж в Новой Москве площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, который располагался в поселении Воскресенское на участке размером 6,5 тысяч квадратов. Кроме того, он был владельцем квартиры площадью 186 метров. Автомобилей на Яновском зарегистрировано не было.
В 2022 году Яновский купил участок площадью 1000 квадратных метров в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе.
Супруга замминистра энергетики РФ ездила на BMW X4, а в 2019 году на нее было записано 11 квартир. Сейчас она передвигается на Mercedes-Benz ML 300. На связь сегодня женщина не выходит.
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Задержание Яновского
Экс-замминистра энергетики задержали рано утром в четверг. В его доме провели обыски, изъяли технику и документы. Также обыски проходят по всем адресам. Сам Яновский сейчас находится в СК на допросе. Уже сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Летом текущего года из-за невыполненных работ по ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Предполагается, что они дали показания против Яновского, после чего его задержали.
За что задержан Анатолий Яновский
Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По госконтрактам планировали ликвидировать убыточные шахты. Тогда была выполнена только небольшая часть работ, которые провели некачественно, что привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.
РЕН ТВ поясняет, что были размещены конкурсы на заказы по ликвидации нерентабельных шахт: снос построек, рекультивация территорий и другие работы. Выиграл все конкурсы владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, за что давал откаты. Таким образом, по факту большинство работ были выполнены только на бумаге. Предполагается, что Яновский мог знать о махинациях, занимая столь высокий пост.
Доход и имущество Яновского
На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал порядка восьми миллионов рублей в год. При этом официальных доход его супруги был в 10 раз больше и составлял примерно 67–88 млн в год.
Последний раз Яновский декларировал свое имущество в качестве сотрудника министерства в 2020 году. Тогда, по данным Shot, у него в собственности был коттедж в Новой Москве площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, который располагался в поселении Воскресенское на участке размером 6,5 тысяч квадратов. Кроме того, он был владельцем квартиры площадью 186 метров. Автомобилей на Яновском зарегистрировано не было.
В 2022 году Яновский купил участок площадью 1000 квадратных метров в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе.
Супруга замминистра энергетики РФ ездила на BMW X4, а в 2019 году на нее было записано 11 квартир. Сейчас она передвигается на Mercedes-Benz ML 300. На связь сегодня женщина не выходит.
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Элина Позднякова