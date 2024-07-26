Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей

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По последней опубликованной декларации в 2018 году доход Дмитрия Булгакова составил более 15 миллионов рублей, сообщили в РИА Новости.
Вместе со своей супругой он владеет квартирой площадью 109 квадратных метров. Остальная недвижимость семьи записана на жену Дмитрия Булгакова.
В 2010 году она приобрела земельный участок площадью 23 сотки и жилой дом площадью более 620 квадратных метров. Премиальный кроссовер Lexus RX350, который был куплен в 2013 году вместо другого автомобиля этой же марки, также записан на неё.
В пятницу Федеральная служба безопасности и Следственный комитет объявили об аресте Дмитрия Булгакова по делу о коррупции. С 27 июля 2010 года по сентябрь 2022 года он занимал пост заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации.
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В 2010 году она приобрела земельный участок площадью 23 сотки и жилой дом площадью более 620 квадратных метров. Премиальный кроссовер Lexus RX350, который был куплен в 2013 году вместо другого автомобиля этой же марки, также записан на неё.
«Согласно декларациям, доход супруги Дмитрия Булгакова в 2018 году составил 226 тысяч рублей. Такие же суммы она зарабатывала в период с 2009 по 2017 годы, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на её имя. В тот год её общий доход превысил 10 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.
В пятницу Федеральная служба безопасности и Следственный комитет объявили об аресте Дмитрия Булгакова по делу о коррупции. С 27 июля 2010 года по сентябрь 2022 года он занимал пост заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации.
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Мира Полтева