Во Франции эвакуировали Евроаэропорт из-за сообщения о минировании

Терминал французско-швейцарского аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург пришлось эвакуировать и закрыть по соображениям безопасности. Об этом сообщили на странице аэропорта в социальных сетях.

«По соображениям безопасности было принято решение об эвакуации терминала, в связи с чем он в настоящее время закрыт», — говорится в сообщении.





Подробностей не приводится, сообщили в Газета.ру.









Также сообщается о временной приостановке выполнения рейсов. Пассажиров просят обращаться в свои авиакомпании для получения информации о рейсах.





Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург был основан в 1949 году в соответствии с соглашением между Францией и Швейцарией. Он является единственным двусторонним аэропортом в мире.





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