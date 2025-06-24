Экс-замминистра обороны Иванов признал основания для преследования
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить
Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил в суде о наличии оснований для его уголовного преследования, сообщает ТАСС.
Однако он подчеркнул, что это не связано с обвинениями в растрате 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы или выводом средств из банка «Интеркоммерц».
Иванов отметил, что за поставку паромов был награжден, а операции с банком к нему не относятся. Ранее прокуратура запросила для Иванова 14,5 лет лишения свободы.
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