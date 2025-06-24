Экс-замминистра обороны Иванов признал основания для преследования

24 июня 2025, 14:56

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить

Тимур Иванов ( РИА Новости / Илья Питалев )

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил в суде о наличии оснований для его уголовного преследования, сообщает ТАСС.