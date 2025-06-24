Источник витамина C: нутрициолог назвал полезные свойства жимолости
Нутрициолог Пристанский: в жимолости содержится большое количество витамина С
В жимолости достаточно низкий уровень быстрых углеводов, также эта ягода славится высоким содержанием витамина C. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.
«На 100 грамм продукта приходится около 70 миллиграмм витамина С, то есть это достаточно высокое содержание. <…> Мы можем потреблять 200−300 грамм в день жимолости без проблем, тем самым пополняя запас витамина С. Понятно, что это не вся дневная норма, потому что дневная норма у нас порядка грамма витамина C», — пояснил эксперт.Он добавил, что также жимолость оказывает антиоксидантное действие.
«За счёт большого количества флавоноидов эта ягода помогает нашему телу справляться с окислительным стрессом, то есть выводить продукты распада и так далее. Кроме того, жимолость ускоряет метаболизм и помогает сердечно-сосудистой системе благодаря витамину P и высокому содержанию калия», — отметил Пристанский.Жимолость можно есть всем, людям, имеющим повышенную кислотность желудка, стоит ограничить употребление ягоды — 100−200 граммами в день, сообщил нутрициолог.
Он также отметил пользу экстрактов, которые получают из цветов растения. Они работают как отличное желчегонное средство. Кроме того, эти экстракты содержат микросоединения, влияющие на апоптоз.
«Апоптоз — это гибель дефектных клеток в нашем теле, <…> и этот процесс, благодаря экстрактам, содержащимся в цветах жимолости, несколько ускоряется. <…> То есть мочеполовая система, желудочно-кишечный тракт и нормализация всех обменных процессов. Это достаточно интересное влияние, и в сочетании с теми же самыми ягодами получается такой лёгкий и оздоровительный эффект», — заключил эксперт.Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала «Радио 1», как отличить натуральную клубнику от искусственной.