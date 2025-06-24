В Кузбассе за неделю зафиксировано более двух тысяч случаев укусов клещей
В Кемеровской области с 12 по 18 июня к врачам после укуса клещей обратился 2021 человек. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«Территория Кемеровской области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. На всех административных территориях регистрируются случаи присасывания клещей», — уточнили в ведомстве.
Тем временем доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева рассказала Агентству городских новостей «Москва» рассказала, что в центральной России распространились клещи-переносчики анаплазмоза.
«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами», — пояснила Скобеева.
По ее словам, после укуса инфицированного насекомого симптомы болезни могут и не проявиться. Может быть повышенная температура, слабость и анемия. Также возможно и тяжелое течение анаплазмоза, сопровождаемое рвотой и судорогами.