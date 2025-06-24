В Кузбассе за неделю зафиксировано более двух тысяч случаев укусов клещей

24 июня 2025, 13:37

Фото: iStock/Nataba

В Кемеровской области с 12 по 18 июня к врачам после укуса клещей обратился 2021 человек. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.







«Территория Кемеровской области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. На всех административных территориях регистрируются случаи присасывания клещей», — уточнили в ведомстве.

«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами», — пояснила Скобеева.