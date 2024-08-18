Экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров МО

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Бывший первый заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в крупной взятке, сдал свой заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом заявила сторона защиты чиновника.
По словам его адвокатов, это является свидетельством того, что их подзащитный не намеревается скрываться от суда и следствия за границей. В постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении Иванову срока содержания под стражей приведено заявление его защитников Балуева и Мусаева, которые подчёркивают, что у экс-замминистра на Родине прочные социальные связи. Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, что также лишает его возможности уехать за границу.
Тем не менее, суд счёл, что в случае избрания в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения у него появиться возможность оказывать давление на свидетелей или же скрыться от следствия. Содержание под стражей Иванову продлено до 23 сентября.
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Александр Бойцов