Экс-замминистра обороны Попов доставлен в суд, где решат вопрос о его аресте

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В 235-й окружной военный суд доставлен бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов. Сегодня инстанция рассмотрит ходатайство следствия о его заключении под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-замминистра привезли к зданию суда в чёрном микроавтобусе, передаёт РИА Новости. Машину сопровождала карета скорой помощи, а самого Попова — несколько правоохранителей.
Как установили следователи, бывший заместитель министра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».
Обогащался за государственный счёт Попов, находясь в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем руководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Оба они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
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Как установили следователи, бывший заместитель министра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».
Обогащался за государственный счёт Попов, находясь в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем руководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Оба они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
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Александр Бойцов