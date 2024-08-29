Следствие через суд добивается отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об это сообщает РИА Новости. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд, указано в материале.