Следствие через суд добивается отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

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Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об это сообщает РИА Новости. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд, указано в материале.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в суде.Ранее сообщалось, что обыски и следственные действия по делу Попова сейчас проводят сразу в двух местах. Каких именно — не уточнялось.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.
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