Обыски по делу экс-замминистра обороны Попова ведутся в двух местах

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Обыски по делу бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова ведутся сразу в двух местах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — приводят в агентстве слова источника.Следственный комитет РФ в отношении экс-замминистра обороны Павлова возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Кроме того, он заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.
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