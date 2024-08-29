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СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»

СК нашел у экс-замглавы МО Попова элитную недвижимость на 500 млн
29 августа 2024, 14:50
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет нашел у экс-замглавы Минобороны генерала Павла Попова недвижимость в элитных районах Москвы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома 29 августа.
«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», – говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко.

Об задержании Попова стало известно накануне. Бывшему замминистру вменяют особо крупное мошенничество – часть 4 статьи 159 УК. По данным следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.



Кроме этого Попов заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.

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Суд признал законным арест главы «Военторга» Павлова по делу о мошенничестве
29 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Zolnierek

Московский городской суд признал законным арест гендиректора «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве с госконтрактами для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости. Меру пресечения оставили в силу, в апелляции отказали, указано в материале.
«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — пояснил судья.
Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава «Военторга» с подельниками продали Министерству обороны РФ с 2019 по 2022 год армейские гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их стоимость более чем на 400 миллионов.

Павлов в свою очередь вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он также добавил, что, помимо «Военторга», занимает должность генерального директора в АО «Славянка» на протяжении 12 лет, и за всё время ни разу не был заподозрен в каких-либо мошеннических действиях.

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Представился оценщиком: мужчина с гнилыми зубами обманул и изнасиловал молодую медсестру
21-летнюю медсестру изнасиловали в Санкт-Петербурге после доставки продуктов
29 августа 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Медсестра из Санкт-Петербурга подверглась нападению насильника. Инцидент произошёл 29 августа в её квартире, расположенной на проспекте Большевиков. Об этом сообщило издания «Фонтанка».
Мужчина представился «оценщиком службы курьерских заказов».

«По словам девушки, к ней пришёл мужчина, который представился работником курьерской службы. Он проник в квартиру, применив силу, и надругался над ней. 21-летняя медсестра описала преступника как 40-летнего мужчину невысокого роста и среднего телосложения. Седые волосы, щетина на подбородке, проплешина на голове и гнилые зубы», — поделились в издании.
После происшествия девушка обратилась в больницу, где её осмотрели врачи.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать
29 августа 2024, 14:03

Фото: istock / globalmoments

В городе Кстово Нижегородской области жители одной из многоэтажек до сих пор шокированы произошедшим. Весной этого года 26-летний Иван Кашин несколько часов убивал собственную мать Надежду, пока соседи слышали истошные крики. В материале «Радио 1» расскажем, что произошло тем днем.

«Убивают!»

51-летняя Надежда Кашина проживала в квартире вместе со своим сыном. Молодой человек употреблял наркотики, был судим по статье о «Изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» и нигде не работал. Несмотря на сложный характер и криминальное прошлое Ивана, мать его очень любила и всячески старалась помочь.

Все началось рано утром. Соседи услышали крики и ругань, но это не казалось чем-то серьезным, чтобы пытаться помешать. Со временем напряжение нарастало, соседи заинтересовались происходящим. Тогда женщина еще была жива и кричала, что ее сын, кажется, утратил рассудок и находится в неадекватном состоянии.

К обеду в криках женщины можно было услышать адскую боль и призывы о помощи. Поговорить с 26-летним молодым человеком попыталась его бывшая девушка. Парень в обнаженном виде открыл ей дверь, показал неприличный жест и обратно закрылся. Тогда вдалеке послышалось: «Убивают!»

Спустя время из окна квартиры на улицу стали вылетать различные предметы и бытовая техника. Чудом из прохожих никто не пострадал.

Чтобы вскрыть дверь, были вызваны службы МЧС. К месту инцидента также явились полицейские. Когда силовики смогли попасть внутрь, крики женщины уже прекратились. Зайдя в помещение, они узрели страшную картину: 51-летняя женщина лежала без сознания, была вся в крови, ее лицо было изуродовано.

Мужчину немедленно задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков.

«Обвиняемый в ходе ссоры со своей матерью нанес ей множественные удары руками и ногами, а также ножом по телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — прокомментировали версию следствия в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Фото: istock / zoka74

Что-то подсыпала в напиток

Когда Иван попал за решетку, он отказался призвать свою вину. Он утверждает, что весь день сидел в комнате в наушниках. Стоит отметить, что в квартире на момент совершения преступления больше никого не было.

Мужчина заявил, что когда увидел тело матери, испытал нервный срыв и начал выбрасывать вещи. В качестве доказательства невиновности он показывал свои руки, заявляя, что на них нет никаких следов ударов.

Странное состояние он объяснил тем, что его мать якобы что-то подсыпала ему в напиток. Помимо этого, он заверял, что никогда не употреблял наркотики.

Показания мужчины сбили следователей с толку, так как всё же весь дом слышал, как женщина спорила именно со своим сыном, и в помещении никого другого не было. Молодого человека отправят на психологическую экспертизу, чтобы определить состояние его психики, которая вызывает серьезные вопросы.

Соседи выражают сожаление, что вовремя не вмешались и не предотвратили расправу. Они отмечают, что даже не могли представить себе, что сын мог бы сделать что-то плохое своей матери. Ранее никогда не было ничего подобного.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Задержан бывший замминистра обороны РФ генерал Павел Попов
СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова
29 августа 2024, 13:13

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова, сообщает ТАСС 29 августа.
В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Попова с военной службы.

«Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны РФ и уволить его с военной службы», – было указано в документе.

Известно, что Попов руководил Главным управлением информационного развития Минобороны и департаментом информационных систем оборонного ведомства.

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В Подмосковье рабочие случайно откопали артиллерийский снаряд
29 августа 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили рабочие во время проведения земляных работ в полукилометре от деревни Лесное в Можайском городском округе, на место происшествия были вызваны взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке рабочие сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 105-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили артиллерийский снаряд в специальный контейнер, перевезли его в безопасное место и там обезвредили в соответствии с правилами техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Рузском и Дмитровском округах Московской области были обнаружены две миномётные мины времён ВОВ.

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Сотрудники МВД и ФСБ изъяли три тысячи шпионских устройств на западе Москвы
29 августа 2024, 11:32

Фото: istockphoto / ???? ??????

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, сотрудники МВД и ФСБ изъяли из незаконного оборота 3000 единиц шпионской аппаратуры. Также был задержан продавец этих устройств, сообщили в Лента.ру.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МВД, видны коробки с гаджетами на полках склада.

«Изъятые электронные устройства были предназначены для негласного сбора информации. Среди них были ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки, мини-диктофоны и флеш-накопители, в которых были замаскированы видеокамеры», — поделились в Бюро специальных технических мероприятий МВД.

Эти гаджеты поступали в Россию из-за рубежа и продавались на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе Москвы.

Задержанный мужчина незаконно продавал товары без лицензий. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации». Он ранее уже был судим за аналогичные преступления.

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Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
29 августа 2024, 11:24

Фото: медиасток.рф

В пресс-службе Басманного суда рассказали, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей для пяти человек: Гадоева Ш.Н., Исмоилова З.А., Солиева М.А., Солиева У.А. и Хамидова Х.А. Срок содержания под стражей продлён на три месяца, до 1 декабря 2024 года», — поделились в ведомстве.

Ранее по этому делу было известно о 12 задержанных.

Четверо предполагаемых непосредственных исполнителей обвиняются по статьям: «Террористический акт», «Участие в террористической организации», «Прохождение обучения в целях терроризма», «Незаконный оборот оружия».

22 марта в Красногорске произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». Вооруженные нападавшие открыли огонь и подожгли зал, в результате чего погибли 145 человек.

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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку
29 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Суд в Москве арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Об этом решении суда сообщил ТАСС.
Он будет находиться под стражей до 25 октября.

«В Басманном суде города Москвы была избрана мера пресечения для исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Сергеевича Горлова. Суд постановил заключить его под стражу на срок в 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 октября», — говорится в сообщении.

В начале августа, губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале об увольнении Евгения Горлова с должности исполняющего обязанности заместителя губернатора.

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#суд
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#telegram
#москва
#севастополь
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Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве
29 августа 2024, 10:10

Фото: istockphoto / ronstik

Сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, признал свою вину. Об этом сообщили в РИА Новости.
Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* возбудили в начале июня в Москве.

«Мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК* и отправился к военкомату на северо-западе Москвы для разведки и фотофиксации.В итоге он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к совершению теракта). Мужчина признал свою вину», — сообщил источник агентства.

В настоящее время этот человек находится под арестом.

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Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей

*Запрещенные в России террористические организации
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