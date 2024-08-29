СК: Экс-замглавы МО Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот»

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет нашел у экс-замглавы Минобороны генерала Павла Попова недвижимость в элитных районах Москвы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома 29 августа.
«В собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края», – говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко.
Об задержании Попова стало известно накануне. Бывшему замминистру вменяют особо крупное мошенничество – часть 4 статьи 159 УК. По данным следствия, Павел Попов обогощался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
Кроме этого Попов заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать для него загородные апартаменты, сообщает СК.
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Лия Мурадьян