«Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детей из-за одной фразы

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Российское книжное издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны. Поводом стала одна фраза, сообщается на официальном сайте компании.
Отмечается, что читатели обратили внимание на одну фразу в книге, в результате чего было принято решение о снятии её с продажи. Больше это произведение не поставляется в книжные магазины.
В «Эксмо» не указали, о какой фразе идёт речь. Однако предполагается, что читатели были возмущены фрагментов, в котором повествуется о якобы актах изнасилования жительниц города Краков в Польше советскими военными.
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