Ургант раскрыл, что было в книге, за которую он получил миллионы

Еще весной старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выражал недовольство из-за высоких цен в ресторанах и кафе США. Он рассказывал, что средств на роскошную жизнь за границей у него практически не осталось. С тех пор семейство Пресняковых настигла новая беда: журналисты выяснили, что бизнес внука примадонны по производству спортивного инвентаря на грани банкротства из-за больших долгов. Кроме того, Преснякову поставили серьезный диагноз. Чем болен знаменитый наследник и за чей счет он живет в США расскажет «Радио 1».