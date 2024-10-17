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Ургант раскрыл, что было в книге, за которую он получил миллионы

Ургант признался, что получил миллионы рублей за книгу с пустыми страницами
17 октября 2024, 05:41
Фото: istock/valiantsin suprunovich

Фото: istock/valiantsin suprunovich

Известный телеведущий Иван Ургант сообщил, что заработал 3,5 миллиона рублей на продаже своей необычной книги «Припухлые железы жизни», в которой все страницы пустые. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Проданы все экземпляры книги "Припухлые железы жизни". Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллиона рублей», — написал Ургант в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).
Ургант также отметил, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность, а именно в помощь детскому хоспису «Дом с маяком». Несмотря на отсутствие текста, книга привлекла внимание благодаря оригинальному оформлению — на обложке изображен сфинкс с лицом телеведущего.



Ранее Иван Ургант должен был выступить на благотворительном музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, однако концерт был отменен. Ургант заверил, что отмена не была связана с его действиями или организаторами мероприятия.

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Молодой любовник Шер и красные трусики Беллы Хадид: откровенные образы моделей с шоу Victoria’s Secret – фото
16 октября 2024, 16:30

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

В ночь с 15 на 16 октября произошло главное событие сезона в мире высокой моды — спустя шесть лет на подиум снова вышли знаменитые «ангелы» Victoria’s Secret. Поклонники с нетерпением ждали появления таких звёзд, как сёстры Хадид, Адриана Лима, Ирина Шейк, Тайра Бэнкс и многих других.

Джиджи и Белла Хадид

Джиджи Хадид открыла показ в элегантном шёлковом платье нежного розового оттенка, напоминающего цвет клубничного молочного коктейля.

Но ещё девять лет назад вокруг модели разразился громкий скандал, когда старшая из сестёр Хадид впервые вышла на подиум VS.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Зрители были недовольны из-за приглашения девушки на шоу, так как она не соответствовала традиционным представлениям о модели того времени. Однако критиковать Джижи было несправедливо, ведь она лучше всех воплощает образ идеального «ангела» VS.

Белла Хадид, как и старшая сестра, тоже участвовала в показе, представ перед зрителями в алом кружевном наряде и роскошной боа.

Для Беллы этот выход стал вторым в 2024 году: из-за проблем со здоровьем модель взяла перерыв в карьере на несколько лет.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Ирина Шейк

Топ-модель прошлась по подиуму в чёрном сексуальном боди и накидке со шлейфом, который украшали блестящие звёзды. В качестве дополнения к наряду стали большие серёжки и изящные босоножки.

«В последний раз, когда я участвовала в шоу Victoria's Secret, я была на пятом месяце беременности, так что вот. Я вернулась», — рассказала модель в беседе с Entertainment Tonight.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Адриана Лима

Адриана появилась на подиуме в Нью-Йорке в блестящем чёрном бикини, украшенном эффектными лентами, прозрачном укороченном топе в клетку и леггинсах.

Образ завершили подходящие крылья за спиной и босоножки на шпильках, декорированные чёрным мехом и ремешком в виде спирали вокруг щиколоток.

Для другого выхода Лима надела кружевной наряд — красные трусики, которые она сочетала с мини-пеньюаром.

Модель восхитила поклонников своей подтянутой фигурой, хотя ещё два года назад общество критиковало её за лишний вес, который появился у Лимы после беременности и рождении ребёнка.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Тайра Бэнкс

50-летняя супермодель Тайра Бэнкс впервые за последние 19 лет вышла на подиум.

Знаменитость появилась на публике в чёрном сверкающем корсете, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Также она надела леггинсы в тон, серебристую накидку и блестящие босоножки на каблуках.

Тайра Бэнкс стала первой супермоделью в истории бренда, которая надела знаменитые «ангельские крылья». Это произошло 24 года назад, в 1998 году, спустя два года после начала её карьеры. С тех пор этот аксессуар стал символом Victoria’s Secret.

Фото: кадр из видео показа Victoria’s Secret

Шер

Хедлайнером вечера стала легендарная певица Шер, которая в финале порадовала зрителей своими хитами.

Её сопровождал 38-летний бойфренд, который с гордостью позировал рядом с ней на розовой ковровой дорожке.

Певица выбрала экстравагантный наряд в рок-стиле с восточными акцентами.

Артистка и её возлюбленный не скрывали своих нежных чувств друг к другу.

Шер отмечает, что ей комфортно в отношениях с мужчинами, у которых значительно меньший возраст. Она связывает это с тем, что молодые партнеры воспитывались женщинами её поколения, что позволяет им легко находить общий язык.
Фото: социальные сети певицы Шер

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«Последствия тяжёлых препаратов»: как сейчас живет покинувшая РФ Вайкуле и кто призвал ее «закрыть поганый рот»
16 октября 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Популярная в советские времена певица Лайма Вайкуле столкнулась с волной негатива в своих социальных сетях. Пользователи напомнили артистке о ее русофобских высказываниях и высмеяли сорвавшийся на Тенерифе концерт. Кто посоветовал «закрыть рот» исполнительнице и из-за чего у нее случился конфликт с Ильей Резником расскажет «Радио 1».

Отмена концерта Вайкуле на Тенерифе


Концертная программа «Рандеву» Лаймы Вайкуле должна была состояться на Тенерифе 11 октября. Однако, несмотря на многочисленную рекламу и низкие цены на билеты, организаторам мероприятия не удалось собрать даже половины зала. Выступление артистки было отменено в последний момент.
По информации СМИ, выступать Вайкуле перед полупустым залом оказалось экономически невыгодно. Понимая все риски, арендодатели дали знаменитости еще один шанс: ей предложили выступить на площадке через два месяца.

Однако музыкальные эксперты массово сходятся во мнениях: артистка окончательно утратила доверие слушателя. Если в Европе выступления знаменитости и раньше не пользовались успехом, то россиян певица отвернула от себя сама. Не устают радоваться проблемам уроженки Латвии и в России. Антифанаты артистки припоминают ей русофобские заявления и указывают на то, что она сама виновата в собственных бедах.

«Допикадиллилась», «Детей нет, голоса тоже нет. И к чему она пришла?», «Русских ненавидит, но поет на русском. Логика где?», «Карьера загублена безвозвратно, пусть закроет свой поганый рот», — возмущаются комментаторы.

Высказывания Вайкуле о России и конфликт с Резником

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок(Л. Вайкуле с И. Резником)

После своего отъезда из России латвийская певица заявила, что она была «кормилицей всего СССР», а свою подругу Аллу Пугачеву она назвала кормилицей России. С тех пор артистка часто становилась объектом обсуждения. Следующим ее громким заявлением было то, что ее близкий друг Максим Галкин* мог бы стать отличным политическим лидером.

Позже Вайкуле заявила, что некий украинский друг разрешил ей петь на русском языке, уверив, что это как бы дает ей индульгенцию для выступлений на сцене. Кульминацией скандала стало её высказывание о латвийских музыкантах, которые, по её мнению, всегда стремились к европейской музыке. Увлекшись своими рассказами, звезда непреднамеренно обвинила своего композитора Раймонда Паулса в плагиате. Это привело к серьёзному конфликту между бывшими партнёрами. На защиту интересов Паулса встал поэт Илья Резник, который выразил недовольство тем, что Вайкуле нарушила все моральные нормы, и отметил, что без Паулса она была бы никем.

«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней «Вернисаж». Она всегда была неблагодарной и всегда несла какой-то бред», — заявил он в беседе с МК.

Тяжелая болезнь


На сегодняшний день Резник считает, что основной причиной резкого изменения отношения Вайкуле к России стала её болезнь. По его словам, именно тяжёлый диагноз (артистка дважды переживала рецидив онкологии) определяет её слова и поведение в настоящее время.

«Знаю, что у нее тяжелый диагноз... Ей надо говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов», — заявил Резник.

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*признан иноагентом в РФ
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«В попе зашито»: какие интимные подробности помешали Шуре жениться и как он пытается «найти» оргазм
16 октября 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На пике своей популярности певец Шура исчез с экранов телевизоров. Оказалось, что артист был вынужден бороться с раковым заболеванием. Ситуацию также усугубляло пристрастие эпатажного Шуры к запрещенным веществам. Как звезде 2000-х удалось справиться со смертельным недугом и какими интимными подробностями он поделился с журналистами расскажет «Радио 1».

Онкология и наркозависимость


В начале 2000-х Шура узнал о неутешительном диагнозе. У артиста выявили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» Шура рассказывал, что помимо смертельного недуга он борется с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

Музыкант заявил, что не смог самостоятельно справиться с вредными привычками и поэтому решил обратиться за профессиональной помощью. Ему была проведена процедура прошивки — внедрение медикаментов под кожу. Эти препараты не совместимы с алкоголем, и даже незначительное употребление спиртного вызывает серьезные реакции в организме: начинаются тошнота, головокружение и рвота.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец.

Шуре удалось побороть не только зависимости, но и злокачественную опухоль яичка. Музыкант относится к болезни философски. Он считает, что это было ему наказанием за тот образ жизни, который он вел в молодости.

«Я никогда не ругаю за все это. Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — поделился Шура.
В настоящее время певец гордится тем, что восстановил не только здоровье, но рабочий ритм.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Шура рассказал, почему ни разу не был в браке


Еще одним признанием певца стало заявление о том, что он никогда не состоял в браке. В беседе с Пятым каналом артист поделился мыслями о том, что все еще надеется найти достойную спутницу.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — объяснил Шура.

Исполнитель поделился, что у него уже была девушка, но он не смог построить с ней серьезные отношения. Также он признался, что не планирует заводить детей, так как не уверен в том, что они родятся здоровыми из-за перенесенных им болезней и химиотерапии.

«Я живу ради тех, кто меня поддерживает и аплодирует. Это — моё главное вдохновение», — заключил артист.

Шура также поделился некоторыми интимными подробностями из своей жизни. Артист, отвечая на вопрос о том, стыдно ли мужчине имитировать оргазм, намекнул на то, что у него нет ни с кем близости в настоящее время.

«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — с иронией ответил артист.

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«Междуножный храм Волочковой»: что связывает Джигурду с балериной и почему жена разрешала трогать ее за грудь

«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»
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#здоровье
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#опухоль
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#шоу-бизнес
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Кевин Маккой признался в любви к России
15 октября 2024, 20:28

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой выразил глубокую любовь к России и отметил, что не верит тому, что о нашей стране говорят на Западе.
«Люблю Россию. И считаю себя неглупым человеком, чтобы верить всей той чепухе, которую на Западе пытаются рассказывать о России. Называя, например, страной-агрессором и так далее. Я же езжу сюда и вижу, что никакой агрессии близко нет», — приводит NEWS.ru слова артиста.

Он добавил, что в гастролях по России, которые проходят у артиста довольно часто и в больших количествах, он встречает исключительно доброе отношение к себе.

Ранее американский актёр и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».

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#дом
#актёр
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#развод
#операции
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«Междуножный храм Волочковой»: что связывает Джигурду с балериной и почему жена разрешала трогать ее за грудь
15 октября 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

63-летний актер Никита Джигурда появился на публике вместе с супругой – 49-летней фигуристкой Мариной Анисиной. Приобняв жену, артист ответил на пикантные вопросы журналистов, в том числе касающихся его отношений с балериной Анастасией Волочковой. Что на самом деле связывало артистов расскажет «Радио 1».

Никита Джигурда об отношениях с Анисимовой


Никита Джигурда посетил звездную премьеру фильма «Кореша» вместе со своей супругой. На вопрос журналистов о том, часто ли он ссорится с женой, артист ответил: «Нам следует чаще напоминать друг другу, что мы — боги любви. Это помогает решать любые сложные ситуации».

Джигурда рассказал о конфликте с Волочковой


Фото: соцсети/А. Волочкова в обнимку с Н. Джигурдой

Актер также прокомментировал отказ балерины от общения с ним. Напомним, взаимоотношения Джигурды и Волочковой испортились после того, как в Сети появилось видео, на котором они были в алкогольном опьянении, а Джигурда утыкался лицом в нижнее белье королевы шпагата. Певец сказал, что не обижается на Волочкову из-за отсутствия общения, потому что в настоящее время он сошелся с Анисиной.

При этом на глазах у жены Никита Джигурда признался в своих чувствах к балерине. Он отметил, что не является автором компрометирующего видеоролика с Волочковой, о чем последней стало известно.

«Я замечательно отношусь к решению Волочковой со мной не общаться. И скажу, почему. Потому что вернулась моя богиня Анис. Когда она была во Франции, я должен был подпитываться энергией богини Волочковой, которую люблю до сих пор. Но приехала моя олимпийская крокодилица и всё разрулила. Теперь я получаю из междуножного храма ту энергию, которой мне хватает. Маринка знает, я в храм богини Волочковой ни-ни. Но за грудь женщину подержать, если она разрешает», — заявил Джигурда.

Кроме того, режиссера спросили о слухах, касающихся алкоголизма Волочковой. Джигурда выразил уверенность, что балерина не страдает от зависимости, и пожелал ей долгих лет.

Однако ранее супруг фигуристки Марины Анисиной заявлял, что Анастасия его унизила и характеризовал ее как женщину с завышенной самооценкой и неуравновешенной нервной системой. Поклонники балерины предполагают, что дружеские отношения Волочкова и Джигурда восстановить уже не смогут, однако и взаимных оскорблений от артистов больше ожидать не стоит.

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Ольга Серябкина, INSTASAMKA, МОТ и другие: в Москве состоится премия Жара Media Awards
15 октября 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

23 октября на Live Арене в Москве состоится ежегодная премия Жара Media Awards. Организаторы обещают выступления лучших молодых звезд и самых популярных инфлюенсеров.
Голосование за любимых артистов проводится на сайте премии и продлится до 12:00 21 октября, результаты народного выбора и имена победителей в специальных номинациях объявят со сцены во время церемонии.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Напомним, в прошлом году две статуэтки в номинациях «Инфлюенсер года» и «Видео года» забрала Ольга Бузова. В этом году за звание лучших поборются: МОТ, Люся Чеботина, Niletto, Валя Карнавал, Ольга Серябкина, INSTASAMKA и другие.

На премии будет представлено 15 номинаций. Известно, что одними из претендентов на звание «Пара года» стали Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.

Начало мероприятия в 20:00.

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«Бабке осталось молиться»: чем болен внук Пугачевой и почему он решил продать дом примадонны в Подмосковье
15 октября 2024, 15:02

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Еще весной старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выражал недовольство из-за высоких цен в ресторанах и кафе США. Он рассказывал, что средств на роскошную жизнь за границей у него практически не осталось. С тех пор семейство Пресняковых настигла новая беда: журналисты выяснили, что бизнес внука примадонны по производству спортивного инвентаря на грани банкротства из-за больших долгов. Кроме того, Преснякову поставили серьезный диагноз. Чем болен знаменитый наследник и за чей счет он живет в США расскажет «Радио 1».

Финансовые проблемы Преснякова


В России у Преснякова остались неоплаченные обязательства: 80 тысяч рублей перед налоговыми органами и еще 60 тысяч перед судебными приставами. Однако семья Преснякова позаботилась о том, чтобы у наследника было жилье в США. По информации СМИ, Никита и его супруга Алена зарегистрированы в Нью-Йорке и проживают в роскошном апартаменте элитного небоскреба на Манхэттене. Их квартира площадью 170 квадратных метров оценивается в 225 миллионов рублей.

По слухам, внуку с покупкой помогла Алла Пугачева. Тем не менее, оплата за коммунальные услуги, которые в США довольно высоки, легла на плечи самого Никиты. Чтобы заработать на жизнь, внук Пугачевой несколько месяцев назад выставил на продажу дачу бабушки в подмосковной деревне Бережки.

«Бабушке остается лишь посочувствовать», «От него не было особых ожиданий. Хотя он родился в Лондоне и получил образование. Сравнивает свои ощущения с дном», «Бабку жаль. Ей осталось молиться, чтобы он встал на ноги, пока она жива», — пишут пользователи Сети.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Болезнь Никиты Преснякова


Несколько лет назад врачи поставили Никите Преснякову серьезный диагноз – полипы в желчном пузыре. Причиной их образования стало неправильное питание: парень уже долгое время пытается вернуться к нормальному образу жизни, но полностью избавиться от болезненных ощущений ему так и не удалось. Каждый месяц ему приходится навещать врача.

«Холестериновые полипы в желчном пузыре. Многие сталкиваются с этой проблемой из-за ненормированного питания. Я мог плотно позавтракать, потом ничего не есть весь день, а вечером опять обедать на десерт. Все это отрицательно сказывается. Полностью вылечить это невозможно, но можно остановить заболевание. Иначе придется удалить желчный пузырь, и жить без него», — делился он два года назад.

По слухам, проблемы со здоровьем стали причиной его визита в Россию чуть больше месяца назад. Однако, либо он не успел уладить дела, либо были другие обстоятельства, но из Москвы он вернулся в Штаты гораздо раньше, чем планировал.

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«Запрыгнула на Natanа»: измена Лерчека с женатым рэпером попала в Сеть, реакция жены и оправдания певца
15 октября 2024, 13:04

Фото: скриншот из шоу «Звезды в джунглях»/рэпер Натан и блогер Лерчек

Скандал вокруг отношений блогера Валерии Чекалиной и рэпера Натана продолжает набирать обороты. После слухов о том, что между женатым артистом и Чекалиной завязались романтические отношения, в Сети появилось видео с интимом влюбленных. О том, как на измену отреагировала жена музыканта расскажет «Радио 1».

Роман Лерчек и Натана


Блогер и рэпер познакомились на телепроекте «Звезды в джунглях», где оба приняли участие. Уже с первых серий поклонники Лерчека и Натана заметили, что между ними вспыхнули чувства. Коллеги по съемочной площадке также не раз становились свидетелями романтических жестов между участниками. Однако настоящий фурор произвело видео с интимом пары, опубликованном на портале StarHit.ru.


Реакция жены Натана


После того, как кадры распространились в Интернете, фанаты с нетерпением ждали реакции жены музыканта Анастасии Швецовой. Известно, что женщина собрала вещи и улетела из Москвы в Казахстан, забрав с собой сыновей: 6-летнего Ратмира и 12-летнего Натана.

«Я понимаю, что вы ждете от меня комментариев. Они будут позже, когда я подготовлюсь. А сейчас просто постараюсь немного отдохнуть в самолете», — написала она в своем сообщении.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно выражают свое недовольство и стоят на стороне обманутой супруги.

«Анастасия, зачем Вам Natan? Ну не достоин он вас», «Опозорил жену на всю страну», «Не долго Лерчек горевала из-за развода и запрыгнула на Натана», — пишут комментаторы.

Заявление Натана об измене с Лерчек


Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Артист ранее уже делился своими мыслями по поводу первой неверности — тогда его супруга простила его за этот поступок. Он заявил, что больше подобных ошибок не повторит, но не сумел сдержать слово. В своих социальных сетях Натан записал обращение, в котором признался в измене жене и заявил, что будет пытаться сохранить семью.

«Я вел себя как животное, я это признаю. Действительно у нас возникла симпатия, так как мы находились вместе 24 на 7. Я понимаю, что сделал больно очень дорогому мне человеку – это моей жене. И сейчас я сделаю все возможное, чтобы сохранить семью», – заявил Натан.

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«Дешевая эскортница»: чем зарабатывает Светлана Лобода и почему она была замечена в «сутенерской шубе»
15 октября 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Певица Светлана Лобода продолжает привлекать к себе внимание публики. На этот раз артистка почти полностью обнажилась во время съемок клипа на новую композицию «Любовь до конца света». Ее грудь была украшена миниатюрным лифчиком, который едва скрывал её достоинства. На ногах были лишь прозрачные колготки. В качестве завершающего акцента Светлана надела огромную розовую шубу. Откровенный внешний вид певицы спровоцировал волну критики. О том, что припомнили ей поклонники и почему Лобода вынуждена раздеваться на камеру расскажет «Радио 1».

Откровенный наряд Лободы раскритиковали в Сети


41-летняя артистка опубликовала в социальных сетях несколько кадров из клипа на свою новую песню.

«А вот и сюрприз. Вы же не думали, что я оставлю вас без трека осени в этом году?» – подписала ролик Лобода.

В комментариях пользователи тут же принялись критиковать певицу за ее откровенный наряд.

«Сюрприз! Почти стриптиз», «Пошло выглядит. Как дешевая экскортница», «Лифчик задом наперед, что ли?», «Когда тут была – выглядела дорого и богато; сейчас вот с полуголыми сисями в сутенерской шубе», – возмутились подписчики.

Однако еще больше общественность смутил тот факт, что артистка, некогда критиковавшая РФ, исполнила песню на русском языке.

«А почему вдруг на русском?», «Все грозились не петь больше на русском», «Почему не на мове», «Она для кого на русском поет, если русских она ненавидит, презирает», – пишут комментаторы.

Фото: соц сети С. Лободы/кадр из клипа «Любовь до конца света»

Когда Лобода покинула Россию


Светлана Лобода уехала из России в феврале 2022 года и поселилась в Риге. По ее собственным признаниям, в России ее гонорары составляли сотни тысяч рублей, а в Риге заработок стал заметно ниже.

«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», – рассказывала Лобода в интервью.

До начала СВО Лобода активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину и начала заворачиваться на концертах в украинские флаги, а в Сети выкладывала снимки в желто-синей одежде. Артистка также заверяла, что впредь будет исполнять песни только на украинском языке.


Имущество Лободы в России


В России у Светланы Лободы осталась собственность. В юго-западной части Москвы у нее есть трехкомнатная квартира, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей. Также у нее есть апартаменты в столице, оцененные в 40 миллионов.

Кроме того, несколько лет назад артистка приобрела особняк, представляющий собой комплекс из четырех строений с домами для охраны и персонала. Основной дом занимает 1400 квадратных метров и включает в себя несколько спален, бассейн, бильярд, бар, библиотеку и тренажерный зал. По слухам, она передала имущество своему охраннику.

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