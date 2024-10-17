Ургант раскрыл, что было в книге, за которую он получил миллионы

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Известный телеведущий Иван Ургант сообщил, что заработал 3,5 миллиона рублей на продаже своей необычной книги «Припухлые железы жизни», в которой все страницы пустые. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Проданы все экземпляры книги "Припухлые железы жизни". Спасибо вам за такую любовь к полуслову. На продаже пяти тысяч экземпляров удалось заработать 3,5 миллиона рублей», — написал Ургант в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).Ургант также отметил, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность, а именно в помощь детскому хоспису «Дом с маяком». Несмотря на отсутствие текста, книга привлекла внимание благодаря оригинальному оформлению — на обложке изображен сфинкс с лицом телеведущего.
Ранее Иван Ургант должен был выступить на благотворительном музыкальном фестивале фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге, однако концерт был отменен. Ургант заверил, что отмена не была связана с его действиями или организаторами мероприятия.
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