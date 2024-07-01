Экспедиция «Союза Отцов» посетит Подмосковье

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Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз Отцов» организовала масштабную мотоэкспедицию по 40 регионам России, в июле она посетит Московскую область, сообщает пресс-служба организации.
«Экспедиция «Год семьи — дорогами России» стартовала 1 июня — в Международный день защиты детей. В рамках экспедиции корреспондент «Союза Отцов» Ольга Безрукова проедет на мотоцикле около 30 тысяч километров по 40 регионам страны. Цель экспедиции — знакомство с природными красотами и семейными традициями, рассказ о людях и семьях, чтобы внести вклад в единение российских народов», — говорится в сообщении.В ходе экспедиции корреспондент посетит различные религиозные центры, природные и исторические памятники, примет участие в региональных общественно-культурных мероприятиях. В Московской области экспедицию ожидают с 11 по 13 июля, где корреспондент вместе с местными членами «Союза Отцов» планирует посетить парк «Патриот».
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