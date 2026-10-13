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Уролог назвала острую пищу возможной причиной ночных походов в туалет

Врач Бхарадвадж: Острая пища провоцирует частые посещения туалета посреди ночи
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Уролог Махита Бхарадвадж заявила, что привычка есть острые блюда на ужин способна усилить ночные позывы к мочеиспусканию. Пряности раздражают стенки мочевого пузыря и иногда вызывают воспалительную реакцию. Об этом сообщает Parade.



Никтурией называют состояние, при котором человеку приходится вставать в туалет два раза или чаще за ночь. Регулярные пробуждения мешают полноценному отдыху и могут ухудшать качество сна.

Для снижения риска ночных позывов врач посоветовала не добавлять в вечерний рацион острую еду. За три часа до отхода ко сну стоит сократить объем напитков, прежде всего спиртного. Еще одна полезная привычка — посетить туалет перед тем, как лечь в постель.

Если изменение питания и питьевого режима не дало результата, Бхарадвадж рекомендует обратиться к урологу. Специалист поможет исключить заболевания, связанные с нарушением работы мочевыводящей системы.

Дарья Осипова

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