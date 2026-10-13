Уролог назвала острую пищу возможной причиной ночных походов в туалет

13 октября 2026, 11:08

Врач Бхарадвадж: Острая пища провоцирует частые посещения туалета посреди ночи

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Уролог Махита Бхарадвадж заявила, что привычка есть острые блюда на ужин способна усилить ночные позывы к мочеиспусканию. Пряности раздражают стенки мочевого пузыря и иногда вызывают воспалительную реакцию. Об этом сообщает Parade.