Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году

Фото: iStock/Timofey Zadvornov
На сегодня в России проживает чуть более 41 миллиона пенсионеров. Мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
С этого возраста они могут получать не только пенсионные выплаты, но и пользоваться десятками дополнительных льгот и субсидий, которые могут быть как федеральными, так и региональными. Какие скидки, льготы и доплаты положены пенсионерам от государства в 2024 году расскажет «Радио 1».
Ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется категориям граждан, таким как инвалиды, ветераны и их семьи. Помимо этого, она положена пострадавшим от радиации и некоторым другим льготникам.
Кроме того, если общий доход пенсионера с учетом всех льгот и выплат ниже прожиточного минимума, то ему полагается доплата. Также существуют доплаты за северный или сельский стаж работы. Помимо этого, есть возможность получения доплаты за иждивенцев, но не более чем за трех человек.
Помимо выплат, пенсионеры в России имеют право на получение льгот и субсидий. Они могут быть федеральными и региональными. Федеральные выплаты обеспечиваются из бюджета страны, а региональные — из бюджета региона, в котором проживает пенсионер.
Основные группы льгот и субсидий включают:
— Льготы на проезд;
— Субсидии на жилищно-коммунальные услуги;
— Налоговые льготы;
— Медицинские льготы;
— Льготы для работающих пенсионеров;
— Социальная помощь.
— четыре билета в одну сторону;
— два билета туда и обратно;
— два билета в одну сторону и один — туда и обратно.
Эта программа действительна только для определенных авиакомпаний и на определенных маршрутах.
В Московской области пенсионерам компенсируют расходы на вывоз мусора, размер компенсации зависит от возраста и других условий и может составлять от 30% до 100%. В Москве пенсионеры, проживающие одни или с другими пожилыми людьми, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, могут не платить земельный налог на участки, пенсионерам положен налоговый вычет при покупке и строительстве жилья, а также транспортный налог.
Часто пенсионеры получают скидку на транспортный налог в зависимости от мощности автомобиля.
Остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на региональные льготы. Обычно они предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам и реабилитированным жертвам репрессий.
В других случаях необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или Федеральную налоговую службу (ФНС) по месту жительства, через кабинет налогоплательщика или личный кабинет на портале «Госуслуги».
Вам могут потребоваться: паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие право на конкретные льготы или налоговые вычеты, при получении компенсации — документы, подтверждающие расходы (чеки, посадочные талоны и так далее), заявление, а также реквизиты банка и счета.
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Главное о выплатах и льготах пенсионерам в 2024 годуПенсионеры в России имеют право на получение различных выплат. К ним относятся пенсия по старости, которая может быть страховой или социальной. Также существует увеличение пенсии для тех, кто достиг 80 лет — фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается.
Ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется категориям граждан, таким как инвалиды, ветераны и их семьи. Помимо этого, она положена пострадавшим от радиации и некоторым другим льготникам.
Кроме того, если общий доход пенсионера с учетом всех льгот и выплат ниже прожиточного минимума, то ему полагается доплата. Также существуют доплаты за северный или сельский стаж работы. Помимо этого, есть возможность получения доплаты за иждивенцев, но не более чем за трех человек.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
Помимо выплат, пенсионеры в России имеют право на получение льгот и субсидий. Они могут быть федеральными и региональными. Федеральные выплаты обеспечиваются из бюджета страны, а региональные — из бюджета региона, в котором проживает пенсионер.
Основные группы льгот и субсидий включают:
— Льготы на проезд;
— Субсидии на жилищно-коммунальные услуги;
— Налоговые льготы;
— Медицинские льготы;
— Льготы для работающих пенсионеров;
— Социальная помощь.
Льготы на проездВ зависимости от места проживания пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом со скидкой или бесплатно. Помимо этого, возможно получать компенсацию расходов на проезд. Такие льготы устанавливаются на региональном уровне и могут значительно отличаться по всей России.
Фото: iStock/Anton Novikov
Компенсация проезда к месту отдыха по РоссииФедеральная льгота доступна только для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, которые не работают. Пенсионеры, которые получают страховую пенсию по инвалидности или старости, получат компенсацию за проезд к месту лечения и обратно. Билеты можно купить за счет СФР или вернуть их за уже совершенную поездку. Эта льгота доступна два раза в год. Однако есть определенные ограничения: например, в поезде будет оплачен билет только в плацкартном вагоне, а в самолете — только в экономическом классе.
Фото: iStock/Andriy Nekrasov
Скидки на авиабилетыВ России действует программа субсидирования авиабилетов, в рамках которой государство покрывает часть стоимости билетов для некоторых категорий граждан, включая пенсионеров. Однако эта программа имеет свои ограничения: доступен только один из следующих вариантов:
— четыре билета в одну сторону;
— два билета туда и обратно;
— два билета в одну сторону и один — туда и обратно.
Эта программа действительна только для определенных авиакомпаний и на определенных маршрутах.
Фото: iStock/PeopleImages
Льготы на жилищно-коммунальные услугиПенсионеры, имеющие пенсионное удостоверение, могут получить скидки на оплату электричества, воды и других жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, они могут сэкономить на вывозе мусора и капитальном ремонте.
Компенсация взносов на капремонтПенсионеру необходимо сначала заплатить полную сумму, а затем подать заявление в СФР и вернуть деньги. Пенсионерам которым исполнилось больше 70 лет возместят 50 % суммы, а тем, кто старше 80 лет — 100 %. Важное условие — пенсионер должен проживать один или с родственниками, которые не работают из-за возраста или инвалидности.
Субсидия на коммунальные услугиЕсли сумма счета за жилищно-коммунальные услуги превышает установленную законом долю дохода, можно получить компенсацию. Каждый регион устанавливает свою норму. Такие субсидии предоставляются на шесть месяцев. Они доступны всем гражданам страны.
Фото: iStock/shurkin_son
Компенсация оплаты ЖКУЕще один способ для пенсионеров снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги — получить возмещение.
В Московской области пенсионерам компенсируют расходы на вывоз мусора, размер компенсации зависит от возраста и других условий и может составлять от 30% до 100%. В Москве пенсионеры, проживающие одни или с другими пожилыми людьми, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Налоговые льготыДля пенсионеров в России предусмотрены различные налоговые льготы.
Они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, могут не платить земельный налог на участки, пенсионерам положен налоговый вычет при покупке и строительстве жилья, а также транспортный налог.
Транспортный налогТранспортный налог взимается с владельцев автомобилей и другой техники. Правила и ставки налога устанавливаются на региональном уровне, поэтому и льготы определяются местными властями.
Часто пенсионеры получают скидку на транспортный налог в зависимости от мощности автомобиля.
Фото: iStock/MarekUsz
Налог на имуществоКаждый год владельцы недвижимости обязаны платить налог на имущество. Согласно федеральной льготе, пенсионеры освобождаются от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости.
Налоговый вычет при покупке и строительстве жильяВсе граждане Российской Федерации имеют право на возврат суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую они заплатили за год покупки квартиры или строительства дома. Это называется имущественным налоговым вычетом. Максимальная сумма вычета не может превышать 260 тысяч рублей, она доступна только один раз в год. Та же льгота распространяется и на вычет за проценты по ипотеке.
Земельный налогОн относится к владельцам земельных участков. Однако его не нужно платить, если участок меньше шести соток, но если участок больше, то пенсионеры платят налог только на площадь, превышающую 600 квадратных метров.
Льготы на медицинуВ регионах России есть меры поддержки, по которым пенсионерам дают скидку на лекарства и компенсацию лечения.
Скидка на лекарстваСогласно закону, скидка в 50% на лекарства предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца в минимальном размере.
Путевка в санаторийКаждый регион самостоятельно формирует список льготников, которые претендуют на санаторно-курортное лечение бесплатно или по скидке. Частота получения путевки зависит от места проживания.
Зубные протезыВоенные пенсионеры, прослужившие 25 лет и более (или 20 лет, если увольнение связано с возрастом, здоровьем или сокращением штата), имеют право на бесплатное получение и ремонт зубных протезов. Такая же федеральная льгота доступна героям Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы.
Остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на региональные льготы. Обычно они предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам и реабилитированным жертвам репрессий.
Фото: iStock/PeopleImages
Льготы для работающих пенсионеровДля работающий пенсионеров в России доступны различные виды льгот.
Фото: iStock/SeventyFour
Увольнение без отработкиПо закону, сотрудник должен уведомить работодателя о своем увольнении за две недели. Однако, если человек решает окончательно выйти на пенсию, он не обязан отрабатывать этот период. Он имеет право завершить работу в любое удобное для него время.
Два дня диспансеризацииПенсионеры каждый год могут брать два рабочих дня, чтобы пройти диспансеризацию. За это время им обязаны платить зарплату. Однако вам придется предоставить работодателю справки, которые подтверждают факт диспансеризации.
Неоплачиваемый отпускПенсионерам работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск просто по письменному заявлению. Так можно отдыхать до двух недель в год, а если пенсионер еще и инвалид, то 60 дней в год.
Социальная помощьПомимо дополнительных выплат и льгот, пенсионеры могут получать адресную социальную помощь. Существуют различные виды такой помощи: денежные средства, вещи, топливо, продукты питания, одежда, лекарства, услуги социального работника для пенсионеров, которые не могут самостоятельно заботиться о себе.
Как оформить положенные льготыНекоторые льготы назначаются автоматически. В основном это все выплаты и доплаты: до прожиточного минимума, за сельский стаж, надбавка к пенсии после 80 лет, ЕДВ для людей с инвалидностью.
В других случаях необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или Федеральную налоговую службу (ФНС) по месту жительства, через кабинет налогоплательщика или личный кабинет на портале «Госуслуги».
Вам могут потребоваться: паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие право на конкретные льготы или налоговые вычеты, при получении компенсации — документы, подтверждающие расходы (чеки, посадочные талоны и так далее), заявление, а также реквизиты банка и счета.
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Дарья Осипова