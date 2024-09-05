Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Теперь граждане, пенсия которых меньше 20 тыс. рублей, получат ежемесячную прибавку до этой суммы. Эта мера затронет порядка 70 тыс. наших жителей. В бюджете региона на это предусмотрено почти 1,3 млрд рублей», – заявил на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Выплата предоставляется в проактивном режиме. Если она не поступила, нужно подать заявление. Как это сделать, можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская