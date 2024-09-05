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Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам

05 сентября 2024, 14:45
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.


«Теперь граждане, пенсия которых меньше 20 тыс. рублей, получат ежемесячную прибавку до этой суммы. Эта мера затронет порядка 70 тыс. наших жителей. В бюджете региона на это предусмотрено почти 1,3 млрд рублей», – заявил на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Выплата предоставляется в проактивном режиме. Если она не поступила, нужно подать заявление. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

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#пенсии
#подмосковье
#московская область
В Сергиевом Посаде снесли дом, простоявший недостроенным более 60 лет
05 сентября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Четырёхквартирный одноэтажный жилой дом, который начали строить в конце 50-х годов прошло века, но так и не ввели в эксплуатацию, снесли в селе Тютьково городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание общей площадью около 235 квадратных метров стояло заброшенным и со временем начало разрушаться. Дом включили в перечень объектов незавершённого строительства. Затем у недостроя сменился правообладатель и было принято решение снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.
В августе текущего года собственник снёс недострой. Сейчас на освободившемся участке ведётся строительство индивидуального жилого дома.

Всего на территории округа Серебряные Пруды было выявлено 37 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время 30 таких объектов снесли либо привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

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Министр благоустройства Хайкин займёт пост зампреда подмосковного правительства
05 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума согласовала назначение Михаила Хайкина на должность зампреда правительства – министра благоустройства Московской области. Он будет курировать вопросы благоустройства, спорта и культуры, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Михаил Владимирович работает в Московской области с 2014 года. Он курировал блок по архитектурно-художественному облику, формировал его в регионе. С 2018-го возглавил первое в России Министерство благоустройства, и оно является лидером в стране по реализованным проектам и проектам, выигранным на всероссийских конкурсах. Наш регион стабилен в этом направлении, является лидером», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Кандидатуру Хайкина поддержали все фракции, представленные в Мособлдуме.

До назначения на должность министра благоустройства Подмосковья Хайкин занимал пост первого заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. С 2015 до 2018 года работал главным архитектором Подмосковья.

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Загадочная открытка, доставленная через 121 год, воссоединила семью
В Великобритании доставленная через 121 год открытка воссоединила семью
05 сентября 2024, 13:43

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Члены семьи из Великобритании воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что загадочная карточка из города Фишгард была доставлена в банк Уэльса 16 августа, спустя 121 год после отправки. На открытке указаны данные Лидии Дэвис, которая, очевидно, в начале XX века проживала в здании, где теперь находится банк. В тексте отправитель извинился перед этой девушкой за то, что не смог найти несколько вещей. Однако непонятно, о чём конкретно идёт речь.

Работники банка сфотографировали открытку и опубликовали в соцсетях, где её увидели дальние родственники Лидии. Позднее выяснилось, что письмо отправил мальчик Эварт, которому Лидия приходилась старшей сестрой. Внук этого мальчика, 65-летний Ник Дэвис рассказал, что его дед и вправду отправил эту открытку в 13-летнем возрасте, когда был на летних каникулах за городом.

Также имя Лидии узнали 58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер. Их дед был братом Лидии и Эдварда.

А позднее на связь вышла и правнучка самой Лидии – 47-летняя Фейт Рейнольдс. Она рассказала, что совсем не ожидала встретить так много родственников.

28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт впервые встретились все вместе. По их словам, открытка, скорее всего, была вложена в Библию, которую кто-то купил. А спустя много лет письмо было обнаружено и отправлено по адресу.

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#данные
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Для водителей Мострансавто провели инструктаж по перевозке детей
05 сентября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Инструктаж по правилам перевозки детей прошли 9,5 тысяч водителей компании-перевозчика «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе инструктажа водителям напомнили, что несовершеннолетних пассажиров нельзя высаживать из автобусов, а также разъяснили правила оплаты проезда ученической картой «Стрелка», чтобы водители в случае необходимости могли помочь с этим самим детям и их родителям», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ученические транспортные карты «Стрелка» предоставляют льготные тарифы на проезд. При этом родители должны заранее пополнять баланс, так как оборудование для списания оплаты распознаёт средства, зачисленные на карту не менее одних суток назад.

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Жители Подмосковья смогут проверить уровень цифровой грамотности
05 сентября 2024, 13:38

Фото: istockphoto / amgun

Жители Московской области могут проверить свои знания и принять участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям, который состоится 12 сентября.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, диктант будет проходить в формате онлайн-теста и включает три уровня сложности: для учеников начальных классов (1–4 классы), стандартный тест и тест для продвинутых пользователей. Всего будет 32 вопроса разной степени сложности, охватывающих различные аспекты работы с компьютерной техникой, навыки использования социальных сетей и защиты персональных данных. Тест состоит из семи направлений развития цифровых компетенций.

Участие в диктанте позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. После завершения теста каждый участник получит именной сертификат с указанием количества набранных баллов в своём личном кабинете на сайте ит-диктант.рф
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#программирование
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Траву в Подмосковье покосили более 75 тысяч раз за лето
05 сентября 2024, 13:33

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области работники коммунальных служб совершили покос на 16 672 объектах региона, а общее количество покоса достигло отметки в 75 690, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работу выполняли около 15 000 сотрудников.

Участки, на которых больше всего покосили траву:
  • Сергиево-Посадский: 996
  • Балашиха: 864
  • Орехово-Зуево: 653
Работы производятся ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ. Это зависит от местности проведения работ.

Покос очень важный элемент благоустройства, так как он выполняет ряд полезных функций:

  • Не допускает размножение вредителей в высокой траве;
  • Минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;
  • Высокая трава накапливает намного больше пыли и мусора
  • Неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется
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#лето
#работники
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«Повреждена морозами»: Садовод рассказал, как правильно подготовить дачу к зиме
Садовод Мезенцев перечислил, что нужно сделать со своей дачей перед зимой
05 сентября 2024, 13:31

Фото: iStock/Dzurag

По календарю — сентябрь, а это означает, что лето официально закончилось. Дачный сезон медленно и верно близится к своему завершению. Возникает вопрос: как правильно подготовить дачу к зиме?
Лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важная проблема всех дачников — животные, которых они приручили за весну и лето.
«Весной и летом дачники прикармливают бездомных собачек, кошечек, но заканчивается сезон, и не каждая семья готова взять питомца с собой в город. Но об этом нужно позаботиться. Есть множество приютов, или можно договориться с соседями, которые остаются на зиму. Каждую осень мы наблюдаем большое количество брошенных собак и кошек на дачных участках», — сообщил садовод.

Также он отметил, что необходимо позаботиться об имуществе и безопасности.

«Нужно смазать замки перед тем, как собираетесь уезжать, потому что температура в конце сентября понижается, и если влага остается в замочных скважинах, то может произойти нарушение работы замков. Для безопасности нужно поставить видеонаблюдение или муляжи видеокамер. Злоумышленник скорее всего выберет дом, где ничего нет. Еще можно купить наклейку «Охраняется частным охранным предприятием» и разместить на заборе и двери», — поделился эксперт.

Немаловажным, по его мнению, является дружба с соседями, потому что именно они могут, заметив неладное на участке, вовремя позвонить и рассказать об этом.

Федор Мезенцев настоятельно порекомендовал слить всю воду из летних домиков и емкостей (умывальников и бойлеров), чтобы не было проблем с трубопроводом и различными приспособлениями.

Также стоит обратить внимание на температуру дома.

«Нужно сделать выбор: либо дом консервируется до весны, либо там поддерживается плюсовая температура постоянно. Когда пять рабочих дней отопления в доме нет, а потом приехали и резко включили — это скажется на состоянии всего дома: конструкция начинает отсыревать. Поэтому либо температура 5, 7 градусов, а потом приехали и увеличили до 17,18, либо полная консервация до весны. И подвал обязательно нужно проверить и закрыть», — сообщил собеседник.

Говоря о самом участке, садовод уточнил, что нужно провести осеннюю инвентаризацию, проверив, что ничего из инструментов не осталось на земле. Иначе — все сгниет.

Федор Мезенцев также дал рекомендации про подготовку растений.

«Нужно провести обрезку деревьев, вырезать сухие ветки, но очень аккуратно. Если есть цветы, которые остаются под зиму, ближе к октябрю укрыть. Пересадка растений тоже может быть осенью. Но осенняя пересадка опасна тем, что мы не можем сразу посмотреть результат. Есть риск того, что корневая система будет повреждена морозами, если недостаточно укрыть сверху грунтом. Траву стоит покосить, причем лучше это сделать в теплую погоду, тепло, чтобы трава могла перед зимой восстановиться. А вы потом, приехав на дачу после холодов, ходили по новому газончику, а не сгребали старую прошлогоднюю траву, которая может воспламениться», — завершил лидер общественного движения «Народный сад».

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Вас снимает камера: подмосковных водителей предупредили о штрафах за въезд в лес
05 сентября 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье из-за опасности лесных пожаров запрещён въезд на автомобилях на территорию 13 лесничеств, нарушения фиксируют камеры-фотоловушки, и владельцы машин получают крупные штрафы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Камеры фиксируют въезжающие в лес машины в любое время суток, даже глубокой ночью. Искусственный интеллект распознаёт государственный номер, на водителя составляется протокол, а данные передаются в правоохранительные органы. Штраф составляет до 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
С начала сентября камеры зафиксировали уже 56 нарушений запрета на въезд машин в леса. Скоро всем водителям придёт оповещение о наложенном штрафе.

Ограничения на въезд и пребывание граждан в лесах введены на период с 31 августа по 9 сентября, они действуют на территории следующих лесничеств: Дмитровское, Шатурское, Клинское, Егорьевское, Истринское, Орехово-Зуевское, Звенигородское, Виноградовское, Наро-Фоминское, Ступинское, Подольское, Луховицкое и «Русский лес».

В областном Комлесхозе также напомнили, что за пожар, устроенный в лесу, физическое лицо заплатит штраф в размере до 60 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составляет до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#подмосковье
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Руководитель МФЦ Котельников получил награду
05 сентября 2024, 13:09

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Руководитель МФЦ Котельников, Евгений Журавлёв, получил награду «За заслуги перед городом Котельники» за значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
Награду вручил заместитель главы городского округа, Мария Галузо.

«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра «Мои Документы» Котельников Евгений Журавлев.
В МФЦ Котельников жители могут получить документы, связанные с различными аспектами жизни:

  • Регистрация и получение паспорта: помощь в обмене или получении нового паспорта гражданина РФ.
  • Социальные услуги: оформление пособий, субсидий и других социальных выплат.
  • Кадастровые и земельные услуги: получение сведений из ЕГРН, регистрация прав на недвижимость.
  • Услуги в сфере здравоохранения: запись к врачам, получение медицинских справок и другой информации.
  • Образование: запись в образовательные и дошкольные учреждения, регистрация на платформе «Моя школа», выпуск «Пушкинской карты» и «Стрелки» учащегося.
Этот список услуг — лишь часть тех, которые доступны в МФЦ. Жители города могут решить свои вопросы, независимо от того, связаны ли они с личной жизнью, бизнесом или обращениями в органы власти.

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