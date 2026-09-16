Россияне рассказали, сколько тратят на снижение веса
Большинство россиян, стремящихся сбросить вес, покупают специальные продукты и десерты. Почти каждый шестой из них направляет на такие покупки от четырёх до семи тысяч рублей ежемесячно.
Об исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» в беседе с «Лентой.ру» сообщили аналитики сервиса. В опросе приняли участие три тысячи человек. О желании похудеть заявили 62 процента респондентов. Среди них 68 процентов оплачивают товары или сервисы для снижения веса, оставшиеся 32 процента обходятся без таких трат.
Самой популярной статьей расходов оказался спортзал. Абонемент или разовые тренировки оплачивают 58 процентов участников опроса. Каждый третий из них отдает за занятия от десяти до 20 тысяч рублей в месяц, 39 процентов — от пяти до десяти тысяч. Свыше 20 тысяч расходуют 19 процентов, а до пяти тысяч — лишь восемь процентов.
Диетические продукты и низкокалорийные сладости приобретают 57 процентов россиян с дополнительными расходами на похудение. До двух тысяч рублей на них ежемесячно уходит у 42 процентов покупателей. Еще 37 процентов укладываются в сумму от двух до четырёх тысяч. Расходы в пределах от четырёх до семи тысяч отметили 16 процентов, более семи тысяч — пять процентов.
Спортивное питание и БАДы выбирают 35 процентов худеющих. Почти половина этой группы тратит на них до двух тысяч рублей раз в несколько месяцев. Сумму до четырёх тысяч назвал 31 процент, от четырёх до семи тысяч — 16 процентов. Еще шесть процентов выделяют свыше семи тысяч рублей.
Инвентарь для домашних тренировок купили 29 процентов респондентов. Почти половина из них потратила до трёх тысяч рублей, треть — до семи тысяч. Покупки на семь–15 тысяч совершили 14 процентов участников, более 15 тысяч — шесть процентов.
Готовые рационы с подсчитанной калорийностью заказывают 18 процентов опрошенных. Эта категория требует заметных вложений: 38 процентов клиентов тратят на еду от десяти до 20 тысяч рублей в месяц, 27 процентов — 20–30 тысяч. Свыше 30 тысяч платят 11 процентов, до десяти тысяч — 24 процента.
Препараты для снижения веса покупают 17 процентов россиян, вкладывающих деньги в похудение. До трёх тысяч рублей в месяц на них расходуют 43 процента, от трёх до пяти тысяч — 32 процента. Еще 18 процентов выделяют от пяти до десяти тысяч, а семь процентов — более десяти тысяч рублей.
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