Россияне рассказали, сколько тратят на снижение веса

16 сентября 2026, 07:11

Россияне на диете тратят на полезные сладости до 7 тысяч рублей в месяц

Фото: iStock/Dacharlie

Большинство россиян, стремящихся сбросить вес, покупают специальные продукты и десерты. Почти каждый шестой из них направляет на такие покупки от четырёх до семи тысяч рублей ежемесячно.