Эксперт призвал россиян держать запасной способ оплаты на случай сбоев
Заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин рекомендовал россиянам заранее предусмотреть резервный вариант для оплаты покупок. В качестве основных инструментов он назвал банковскую карту, Систему быстрых платежей и приложение банка.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что платеж проходит через несколько звеньев: банки, сервисы, кассовое оборудование и каналы связи. Неполадка в любой части этой цепочки способна помешать расчету, хотя средства на счете сохраняются, а карта остается действующей.
Юдин отметил, что при отказе оплаты картой покупатель может воспользоваться СБП через QR-код. Если же недоступно банковское приложение, выручит физическая карта. Для этого не обязательно оформлять продукты в нескольких кредитных организациях: достаточно заранее знать замену привычному варианту расчета.
Эксперт подчеркнул, что резерв особенно важен на финальном этапе покупки. Возможность быстро выбрать другой способ помогает оплатить товар или услугу без повторного оформления заказа.
При этом наличие нескольких платежных каналов не защищает от масштабных технических проблем полностью. Общая инфраструктура способна стать причиной одновременного сбоя сразу в нескольких сервисах. Однако запасной вариант снижает риск остаться без возможности рассчитаться.
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