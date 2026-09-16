Эксперт призвал россиян держать запасной способ оплаты на случай сбоев

16 сентября 2026, 07:22

IT-эксперт Юдин посоветовал подключить альтернативный способ оплаты из-за сбоев

Фото: iStock/alexialex

Заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин рекомендовал россиянам заранее предусмотреть резервный вариант для оплаты покупок. В качестве основных инструментов он назвал банковскую карту, Систему быстрых платежей и приложение банка.