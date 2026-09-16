Стало известно, сколько женщин недовольны своей грудью
Пластический хирург Алексей Маляев заявил, что желание изменить размер груди часто скрывает недовольство ее контуром, положением или заметной разницей между молочными железами. Перед вмешательством врачу важно учитывать объем тканей, выраженность птоза и особенности анатомии пациентки.
В беседе с «Газетой.Ru» специалисты клиники RTH Revival привели результаты международных исследований и наблюдения из собственной практики. Согласно одному из крупных опросов, 70,7 процента из 18 541 женщины из 40 стран не устраивали размеры груди. Увеличить объем хотели 47,5 процента участниц, уменьшить — 23,2 процента. Своим размером оказались довольны 29,3 процента респонденток.
Асимметрия особенно часто встречается среди пациенток, планирующих маммопластику. Ее признаки врачи отмечали у 91 процента женщин. Разницу в объеме молочных желез фиксировали в 41–47 процентах случаев, различия в их расположении — в 54–59 процентах.
По словам Маляева, запрос на увеличение груди не всегда указывает на дефицит объема. Женщина может считать грудь маленькой из-за ее формы, опущения либо асимметрии. Эти факторы влияют на выбор метода коррекции и ожидаемый результат.
Повторно к хирургам нередко обращаются пациентки с опытом предыдущих операций. За десять–15 лет после вмешательства меняются масса тела, состояние тканей и форма груди, а представления о желаемой внешности могут пересмотреться. В одном из исследований доля таких операций достигла 36 процентов.
Причиной для новой операции иногда становятся смещение импланта, усиление асимметрии, птоз или капсулярная контрактура. В долгосрочной группе через десять лет ревизионная операция потребовалась 43,6 процента пациенток после повторного увеличения груди.
В 2024 году в мире провели около 3,9 миллиона хирургических вмешательств на груди. Увеличение груди заняло третье место среди популярных эстетических операций, уступив блефаропластике и липосакции.
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