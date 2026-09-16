Стало известно, сколько женщин недовольны своей грудью

16 сентября 2026, 07:17

Хирург Маляев: недовольство грудью нередко связано с асимметрией и птозом

Фото: iStock/Olga Shefer

Пластический хирург Алексей Маляев заявил, что желание изменить размер груди часто скрывает недовольство ее контуром, положением или заметной разницей между молочными железами. Перед вмешательством врачу важно учитывать объем тканей, выраженность птоза и особенности анатомии пациентки.