Учёные выяснили, какие продукты мешают спать и вызывают ночные кошмары
Употребление молочных продуктов и десертов на ночь способно спровоцировать бессонницу и ночные кошмары. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, сообщает Daily Mail.
В течение месяца специалисты наблюдали за 1082 студентами со средним возрастом 20 лет. Участники заполняли опросник из 19 пунктов, касающийся качества сна. Анализ показал, что хуже всего спали те, кто перед сном ел молочку, сладости, мясо и острую пищу. При этом у 20% респондентов состояние улучшилось, когда они стали заменять вредные перекусы фруктами, травяным чаем или овощами.
Результаты исследования показали, что тяжелее всего приходится тем, у кого непереносимость лактозы. Качество сна у опрошенных с лактазной недостаточностью оказалось значительно ниже независимо от того, что именно они ели на ночь.
Ранее врач и президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов предупредил водителей об опасности микросна. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: