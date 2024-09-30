Стало известно о снижении интереса россиян к маркетплейсам

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Исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
«Летом количество покупок традиционно сокращается не только на маркетплейсах, но в целом на рынке. Главная причина – сезон отпусков: люди уезжают отдыхать, откладывают деньги на это, переносят крупные покупки на осень», – приводит Газета.ру объяснения директора по развитию розничного бизнеса банка Анны Волковой.
Ранее опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон. На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.
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Мелисса Тимофеева