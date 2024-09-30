Эксперт по безопасности Хуранов назвал необходимые действия перед зимой на даче

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И. о. декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов заявил, что для обеспечения сохранности дачи на зимний период необходимо полностью обесточить её, отключив электроснабжение и газ.
«Проверьте целостность и прочность крыши, чтобы внутренние помещения остались сухими и в доме не поселилась чёрная плесень. Обследуйте дом по периметру, залатайте все щели, уберитесь в комнатах и подвале, уберите съестные продукты, вымойте и откройте холодильник. Ковры пропылесосьте, на мягкую мебель наденьте чехлы. Это защитит дом от мышей, тараканов», — добавил в беседе с NEWS.ru Хуранов.
Ценные вещи и хозинвентарь специалист рекомендовал спрятать в помещениях, проверив все замки на надёжность.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков.
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Мелисса Тимофеева