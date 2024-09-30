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Эксперт по безопасности Хуранов назвал необходимые действия перед зимой на даче

Эксперт по безопасности Хуранов рекомендовал перекрыть газ и воду на даче
30 сентября 2024, 22:34
Фото: iStock/Andrey Rykov

Фото: iStock/Andrey Rykov

И. о. декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов заявил, что для обеспечения сохранности дачи на зимний период необходимо полностью обесточить её, отключив электроснабжение и газ.
«Проверьте целостность и прочность крыши, чтобы внутренние помещения остались сухими и в доме не поселилась чёрная плесень. Обследуйте дом по периметру, залатайте все щели, уберитесь в комнатах и подвале, уберите съестные продукты, вымойте и откройте холодильник. Ковры пропылесосьте, на мягкую мебель наденьте чехлы. Это защитит дом от мышей, тараканов», — добавил в беседе с NEWS.ru Хуранов.

Ценные вещи и хозинвентарь специалист рекомендовал спрятать в помещениях, проверив все замки на надёжность.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков.

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#дом
#продукты
#мебель
#лето в зима
Археологи обнаружили один из крупнейших кладов украшений и монет в Великом Новгороде
Один из крупнейших кладов украшений и монет обнаружили в Великом Новгороде
30 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/microgen

Археологи обнаружили в Великом Новгороде довольно крупный клад из серебряных украшений и монет, которые датируются последней четвертью X века, когда на Руси правил Владимир Креститель. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Директор ИА РАН академик Николай Макаров заявил, что археологами было найдено на так много крестов, которые точно датированы второй половиной X века. Эти же находки в Великом Новгороде являются камерными погребениями Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска.

Эта находка позволила узнать, что христианские предметы появились в Новгороде ещё до официального принятия крещения Руси в 988 году.

Отмечается, что ценный клад был найден в Великом Новгороде во время раскопок перед строительством жилого года. Он стал всего лишь третьей подобной находкой, обнаруженной в городе за время изучения слоёв, относящихся к первым десятилетиям существования поселения.

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#археология
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#ран
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#россия
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Стало известно о снижении интереса россиян к маркетплейсам
Исследование: Россияне стали реже покупать на маркетплейсах
30 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/mesh cube

Исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
«Летом количество покупок традиционно сокращается не только на маркетплейсах, но в целом на рынке. Главная причина – сезон отпусков: люди уезжают отдыхать, откладывают деньги на это, переносят крупные покупки на осень», – приводит Газета.ру объяснения директора по развитию розничного бизнеса банка Анны Волковой.

Ранее опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон. На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.

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#деньги
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#покупки
#россияне
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В Госдуме заявили, что решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри
Володин: пропаганда бездетности подпадёт под закон о чайлдфри, а не отказ рожать
30 сентября 2024, 21:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

Володин подчеркнул, что целью рассматриваемого в Госдуме законопроекта является пресечение любого деструктивного контента, который может оказать влияние не решение женщины о рождении детей.

Пропаганда бездетности является серьёзной проблемой, которая негативно сказывается на демографии страны. Сейчас такую идеологию активно продвигают США, и нельзя допустить её влияния на россиянок.

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#женщины
#володин
#дети
#демография
#россия
#госдума
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Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с апреля 2025
30 сентября 2024, 21:17

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Соответствующая инициатива отражена в проект бюджета СФР на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года — 14,75%», — указано в пояснительной записке к проекту.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на уровень инфляции могут быть проиндексированы и страховые пенсии. Ее показатель по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Отмечалось, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России.

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#пенсии
#меры
#индексация
#социальная поддержка
#социальная помощь
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В Госдуме предложили методы предотвращения взрывов баллонов в квартирах
Депутат Разворотнева предложила закон об уставах собственников домов
30 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/Kurgu128

Зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева заявила, что для предотвращения взрывов баллонов в квартирах домов и контроля жилищ для безопасности граждан разработать законопроект, согласно которому собственники дома на общем собрании смогут принимать уставы дома и вносить соответствующие нормы в него.
«Обязательно должно происходить информирование какого-нибудь представителя собственников о том, что в доме происходит ремонт, и так далее. Сегодня же всё, что происходит в многоквартирных домах, — абсолютно непрозрачная история, за которой никто не следит, наказания там минимальные, а нарушение прав соседей является абстрактной величиной», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Разворотнева.

А ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что сейчас нет запрета фактического на использование газовых баллонов в домах.

«Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но баллоны в многоквартирном доме — чревато последствиями. Но есть правила пожарной безопасности, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями. А кто придёт проверить? У нас есть закон о неприкосновенности жилища, но если соседи видели и на вас напишут заявление в полицию, в пожарную безопасность — придут, проверят и оштрафуют за то, что вы не соблюдаете правила», — поделился в беседе с Pravda.Ru Федорук.

Ранее ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание.

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Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу из-за требований экологов
Sky News: крупнейший сталелитейный завод Британии остановит последнюю домну
30 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Nordroden

Крупнейший сталелитейный завод в британском Уэльсе, принадлежащий индийской компании Tata Steel, остановит последнюю доменную печь из-за требований экологов. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что завод прекращает производство после 100 лет работы.
«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе», — заявили британские журналисты.
Отмечается, что власти потребовали от завода отказаться от доменных печей ради более экологического производства. Более «чистые» электродуговые печи введут в эксплуатацию только в 2028 году, а до этого момента на заводе будут только прокатывать слябы из импортного металла.

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#великобритания
#экология
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Юрист Радько объяснил безнаказанность пешеходов за нарушение ПДД
30 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/PinkBadger

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
«Максимальная санкция для пешехода – это 1,5 тыс. рублей штрафа, да и то, если нарушение совершено в пьяном виде, если есть пострадавшие и так далее. Самое распространенное – это штраф 500 рублей, если без последствий. Поэтому пешеходы остаются безнаказанными. Да и никто по ним не работает, потому что за всеми пешеходами не уследишь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

До этого в Кемерове произошла страшная авария с участием пешехода.

«Произошло ДТП с участием двух автомобилей «Honda Accord» и «Honda Civic». В результате столкновения автомобиль «Honda Civic» отбросило на тротуар, где он в свою очередь совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребёнок, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

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#пешеход
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Москвичам озвучили последний день комфортной температуры
Синоптик Позднякова: Четверг будет последним комфортным тёплым днём
30 сентября 2024, 20:01

Фото: iStock/znm

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова дала прогноз погоды на эту неделю, отметив, что последний днём с более или менее тёплой температурой станет четверг.
«Четверг будет, наверное, последним, скажем так, очень комфортным теплым днем, когда температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4-5°C», — прояснила в беседе с «Известиями» Позднякова.

В Кузбассе также ожидается тёплая неделя. Так, например, завтра, 1 октября, согласно прогнозу кемеровского гидрометцентра, днём в регионе будет 12-17°C тепла. Как передаёт «Сiбдепо», при этом на юге региона возможны дожди.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

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#москва
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Психолог Голубева раскрыла, как разглядеть в ребёнке вундеркинда
Психолог Голубева: Раннее чтение может свидетельствовать о ребёнке-вундеркинде
30 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/triocean

Психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
«Вундеркинды быстро запоминают информацию, такую как столицы, числа, адреса и детали. Эти дети начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников. Они могут проявлять глубокий интерес к определенным предметам или дисциплинам. Но вундеркинды иногда испытывают затруднения в общении с другими детьми из-за своего интеллекта», – отметила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она добавила, что такие дети часто стремятся к совершенству.

До этого исследование центра «Профессии будущего» показало, что большее число москвичей в детстве мечтали стать врачами. Как пишет RT, на второй строчке рейтинга расположилась мечта стать учителем, на третьем и четвёртом местах – актёр и художник соответственно.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.

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