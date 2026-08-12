Эксперт Бюттнер посоветовал пить кофе до полудня ради долголетия

12 августа 2026, 08:43

Эксперт Бюттнер: Выпитый после полудня кофе сокращает продолжительность жизни

Фото: iStock/iWichy

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рекомендовал ограничиться одной-двумя чашками кофе в первой половине дня. По его словам, такая привычка поддерживает здоровье сердца и сосудов. Об этом сообщает ABC.