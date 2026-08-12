Эксперт Бюттнер посоветовал пить кофе до полудня ради долголетия
Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рекомендовал ограничиться одной-двумя чашками кофе в первой половине дня. По его словам, такая привычка поддерживает здоровье сердца и сосудов. Об этом сообщает ABC.
Бюттнер предупредил, что кофе после полудня способен нарушить ночной отдых. Регулярный недосып, как отметил специалист, негативно влияет на продолжительность жизни. Самыми полезными вариантами напитка эксперт назвал кофе из зерен слабой обжарки и кофе, приготовленный через фильтр.
Кофе начинают готовить с выбора зерен. Их обжаривают, чтобы раскрыть аромат и вкус, а затем перемалывают. Степень помола зависит от способа приготовления: для турки нужен очень мелкий помол, для френч-пресса — более крупный.
Один из самых распространенных способов — заваривание в турке. Молотый кофе смешивают с холодной водой, при желании добавляют сахар, затем медленно нагревают. Когда на поверхности появляется пенка и напиток почти закипает, турку снимают с огня.
Для приготовления фильтр-кофе горячую воду пропускают через слой молотых зерен в бумажном или металлическом фильтре. Вода постепенно впитывает вкус и аромат кофе, после чего готовый напиток стекает в чашку или кофейник.
В кофемашинах кофе обычно готовят под давлением. Горячая вода проходит через спрессованный молотый кофе, благодаря чему получается насыщенный эспрессо с плотной пенкой. Его пьют отдельно или используют как основу для капучино, латте и других напитков с молоком.
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