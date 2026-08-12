Эксперт Шапкин предупредил о риске подделок среди дешевых эфирных масел
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением усилить контроль за рынком эфирных масел. По его оценке, флакон объемом 10 мл стоимостью до 500 рублей с высокой вероятностью содержит фальсификат.
Копия обращения есть в распоряжении «Газеты.Ru». Шапкин отметил, что натуральное масло требует дорогостоящего сырья: с гектара розовых плантаций получают около 4,5 килограмма продукции, с той же площади лаванды — примерно 50 килограммов. При таких объемах низкая розничная цена вызывает сомнения в происхождении товара.
Глава союза считает, что контрафакт занимает свыше 90% российского рынка. Точную долю трудно подсчитать из-за множества небольших торговых точек, продаж через маркетплейсы и работы нелегальных поставщиков.
Недобросовестные компании, по словам Шапкина, порой добавляют в состав менее 5% настоящего масла. Остальной объем занимают растворители, синтетические компоненты, растительные либо минеральные масла. Встречаются и более опасные примеси, включая промышленные растворители и очищенные керосиновые фракции.
Схемы подмены затрагивают популярные сорта. Под видом розового масла продавцы могут предлагать масло шиповника, а мелиссу заменять цитронеллой. Иногда в упаковку наливают растительное масло с настоем сухих специй.
Такие продукты способны спровоцировать раздражение кожи, аллергию и другие нежелательные реакции, предупредил Шапкин. Он предложил ввести обязательную цифровую маркировку для эфирных масел и поручить Росаккредитации проверить декларации соответствия продукции с кодами ТН ВЭД 3301 и 3302. По мнению автора обращения, контроль поможет сократить объем подделок и поддержать добросовестных производителей.
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