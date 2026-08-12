Эксперт Шапкин предупредил о риске подделок среди дешевых эфирных масел

12 августа 2026, 07:28

Глава союза Шапкин: эфирные масла дешевле 500 рублей — скорее всего, фальсификат

Фото: iStock/Vanessa Nunes

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением усилить контроль за рынком эфирных масел. По его оценке, флакон объемом 10 мл стоимостью до 500 рублей с высокой вероятностью содержит фальсификат.