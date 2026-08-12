Рособрнадзор отреагировал на идею усложнить задания ЕГЭ
Рособрнадзор заявил, что не планирует усложнять содержание Единого государственного экзамена. Вопросы для выпускников формируют на основе федеральных образовательных стандартов и программ, а их содержание приводят в соответствие со школьными учебниками. Об этом пишет РИА Новости.
В службе подчеркнули, что экзамен не включает задания по темам, отсутствующим в учебной программе. После появления новых государственных учебников материалы ЕГЭ скорректируют с учетом их содержания.
Заявление прозвучало на фоне предложения сделать итоговую аттестацию для одиннадцатиклассников сложнее. В Рособрнадзоре отметили, что такая цель перед ведомством не стоит.
Единый государственный экзамен остается основной формой итоговой аттестации для выпускников 11-х классов и одновременно используется при поступлении в вузы. Результаты ЕГЭ позволяют абитуриентам подавать документы в университеты по всей стране, не сдавая отдельные вступительные испытания в каждом учебном заведении. Обязательными предметами традиционно являются русский язык и математика, остальные дисциплины школьники выбирают в зависимости от требований выбранных направлений подготовки.
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