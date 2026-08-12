Рособрнадзор отреагировал на идею усложнить задания ЕГЭ

12 августа 2026, 08:21

Рособрнадзор исключил выход заданий ЕГЭ за пределы школьного курса

Фото: iStock/sengchoy

Рособрнадзор заявил, что не планирует усложнять содержание Единого государственного экзамена. Вопросы для выпускников формируют на основе федеральных образовательных стандартов и программ, а их содержание приводят в соответствие со школьными учебниками. Об этом пишет РИА Новости.