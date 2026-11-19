19 ноября 2026, 10:38

Эксперт Чихринова: расположение штор влияет на образование конденсата на окнах

Фото: iStock/brizmaker

Плотные шторы могут мешать теплому воздуху от батареи достигать стекла и тем самым способствовать появлению конденсата. На это обратила внимание эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, пишет «Газета.Ru».