Эксперт Чихринова посоветовала проверить шторы при запотевании окон
Плотные шторы могут мешать теплому воздуху от батареи достигать стекла и тем самым способствовать появлению конденсата. На это обратила внимание эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, пишет «Газета.Ru».
Зимой стекло охлаждается сильнее, чем в теплые месяцы. При соприкосновении с ним влажный воздух оставляет на поверхности капли. Недостаточная вентиляция и высокая влажность усиливают запотевание.
По словам Чихриновой, циркуляции тепла у окна мешают широкие подоконники, плотные занавески и вещи рядом с радиаторами. Эксперт посоветовала освободить пространство для движения воздуха.
На влажность в квартире влияют сушка белья, горячий душ и приготовление пищи без вытяжки. Усилить проблему может и редкое проветривание. Если вода на стеклах появляется регулярно, специалист рекомендует проверить работу вентиляции на кухне и в ванной.
Капли по краям стеклопакета или на откосах — повод осмотреть уплотнители и участки соединения рамы со стеной. Причиной охлаждения могут стать щели, износ уплотнителей или недостаточное утепление.
Следить за температурой и влажностью поможет термогигрометр. Чихринова назвала ориентиром для жилой комнаты влажность от 40 до 60%. При постоянном превышении этого уровня стоит найти источник сырости. В некоторых случаях пригодится осушитель воздуха, а для небольших участков — влагопоглотители. Улучшить приток свежего воздуха поможет оконный клапан.
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