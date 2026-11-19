Россиянам объяснили правила подачи щучьей икры
Новый ГОСТ на русскую кухню рекомендует подавать щучью икру в качестве холодной закуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.
Согласно документу, солёную и пастеризованную икру следует подавать с зелёным или репчатым луком. Её также можно использовать как ингредиент других блюд. Свежую или размороженную икру частиковых рыб (щуки, судака, леща, язя, трески) стоит применять для приготовления икряников, запеканок, пирогов и других кулинарных изделий.
В материале уточняется, что икрянкой называют блины или запеканку из свежей рыбьей икры, взбитой с яично-молочной смесью и пшеничной мукой. Такое блюдо подают тёплым со сметаной и очень мелко нарезанным зелёным или сладким репчатым луком.
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