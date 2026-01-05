Эксперт дал рекомендации по безопасному купанию в проруби на Крещение

05 января 2026, 14:35

Фото: Istock/Venerala

Фитнес-тренер Юрий Брабечан дал рекомендации по безопасным крещенским купаниям.





В беседе с «Газете.Ru» Брабечан посоветовал начать подготовку за пару недель с контрастного душа. В день ныряния важно выспаться, поесть и не пить алкоголь.



Непосредственно перед погружением стоит сделать лёгкую разминку. Эксперт отметил, что в воду нужно заходить плавно.

«Новичкам важно не нырять с головой: резкий контакт ледяной воды с головой может спровоцировать сосудистый спазм. Оптимально сделать одно-три коротких погружения по несколько секунд», — подчеркнул он.