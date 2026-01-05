Эксперт дал рекомендации по безопасному купанию в проруби на Крещение
Фитнес-тренер Юрий Брабечан дал рекомендации по безопасным крещенским купаниям.
В беседе с «Газете.Ru» Брабечан посоветовал начать подготовку за пару недель с контрастного душа. В день ныряния важно выспаться, поесть и не пить алкоголь.
Непосредственно перед погружением стоит сделать лёгкую разминку. Эксперт отметил, что в воду нужно заходить плавно.
«Новичкам важно не нырять с головой: резкий контакт ледяной воды с головой может спровоцировать сосудистый спазм. Оптимально сделать одно-три коротких погружения по несколько секунд», — подчеркнул он.После выхода необходимо быстро вытереться, одеться и согреться движением или тёплым чаем. Специалист напоминает, что людям с хроническими болезнями следует сначала проконсультироваться с врачом. При ознобе или головокружении нужно сразу уйти в тепло.